La drástica decisión que tomó Fernando Carrillo luego de sus diferencias con Lili Estefan 

El actor venezolano Fernando Carrillo compartió en su cuenta en Instagram un anuncio luego de los días tan controversiales que ha tenido porque varios artistas internacionales, como Lili Estefan, lo han encarado por su apoyo a Nicolás Maduro, considerado como responsable de la crisis que hay en el país.

En un reel que compartió y luego borró de su perfil, dijo que se iba a apartar por un tiempo de las redes sociales debido a todos los señalamientos que ha recibido.

“Mi amada Venezuela, mi amada audiencia mundial en más de 120 países alrededor del mundo, con esta me despido, me voy, me voy unas semanas de vacaciones, con mi amado hijo Milo a pasar todo el tiempo juntos”, comentó al principio del material audiovisual.

Luego de esto, explicó: “No quería despedirme sin antes expresarle a mi querido Enrique Santos, Lili Estefan, a Laura Bozzo, a los amigos de People, Armando Correa, a todo este imperio comunicacional que se ha venido contra mí, contra Fer, en un ataque sin precedentes a un artista venezolano que tiene una convicción ideológica que ustedes ninguno respeta”.

Fernando Carrillo reflexionó acerca de los ataques y consideró que no está bien lo que han hecho con él: “A mí eso me hace pensar en quién quiere ejercer la dictadura, yo, que los dejo ser libremente y los quiero, ¿o ustedes que me ofendan y llaman a que me dejen de seguir?”.

“Yo creo en Dios y no los juzgo”, afirmó. También considera que estas personas creen en Dios, pero también en quemar vivos a quienes opinan diferente.

El venezolano, pese a la dura crisis que hay en su país, se ha mostrado como un fiel apoyo para Maduro, sobre todo luego de la controversia con las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral adjudicó la victoria al socialista, sin mostrar actas que validen este triunfo.

Por esta razón, muchos famosos han criticado a Fernando Carrillo, pues consideran que no se ha dado de cuenta de la realidad que ocurre en la nación sudamericana.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan enfurece y deja de seguir a Fernando Carrillo

· Lili Estefan reacciona a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

· Don Omar le confiesa a Lili Estefan cómo fue su diagnóstico de cáncer