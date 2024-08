Anna Ferro aclara el alejamiento de los parientes de Fernando del Solar

Anna Ferro compartió que el distanciamiento con su suegra y cuñada fue una etapa difícil pero necesaria para ella, ya que estaba lidiando con el dolor de la pérdida de Fernando del Solar. Durante este periodo, necesitaba tiempo para procesar sus emociones y la ausencia de su esposo. Además, reveló que el duelo es un proceso personal y cada individuo lo vive de manera diferente, lo que llevó a que cada uno de ellos manejara la situación a su forma.

“Seguimos unidas y ellas han respetado mucho mi distancia, porque también verlas a ellas era recordarlo a él y no podía superarlo, entonces era más por llamadas, por mensajito. Deje de verlas, físicamente, porque no me estaba ayudando, entendí que necesitaba rescatarme primero a mí, sino no puedes dar lo que no tienes, si tú tienes odio y tienes enojo, lo primero que vas a botar en tu vida es el odio y el enojo”, dijo a los medios de comunicación.

A pesar de este alejamiento temporal, Anna enfatizó que el amor y los recuerdos de Fernando siempre les unieron, y que ahora está en un lugar emocionalmente más estable, lo que le permite reconectar y apreciar esos lazos familiares. Para ella, el legado de su expareja no solo incluye los momentos felices compartidos, sino también el aprendizaje y el crecimiento que han surgido tras su partida.

“Me siento muy orgullosa de él y también orgullosa de mí, de habernos reencontrado en este plano, porque yo digo que a lo mejor nos conocimos en otro lugar, y la verdad es que lo recibo con todo el amor del mundo. Y estoy agradecida completamente a la vida”, expresó Ferro.

Anna también destacó la importancia de mantener viva la memoria y el espíritu de Fernando, ya sea a través de recuerdos compartidos, anécdotas o incluso en actos que honran su vida. A pesar del dolor, trata de enfocarse en lo positivo y en cómo su amor seguirá perdurando en su corazón y en el de quienes lo conocieron.

“Al principio estaba enojada, lo quiero decir, enojada con Dios, le reclamaba todos los días. Le decía: ‘Encontré al amor de mi vida, nos encontramos, nos llevamos bien, y ahora qué, por qué se va’. Sí duele, todavía duele, cuando recuerdas esos pequeños momentos (que compartimos)”, mencionó Anna.

Sigue leyendo:

· Ingrid Coronado por miedo no dice la causa de su ruptura con Fernando del Solar

· Ingrid Coronado niega que Fernando del Solar haya otorgado su apartamento a Anna Ferro

· Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, recibe notificación para desalojar el departamento que reclama Ingrid Coronado