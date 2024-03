Carlos Gómez sube un video expresando su arrepentimiento y envía un comunicado

Carlos Gómez resultó ser uno de los concursantes salvados hace una semana, pero todo cambió cuando tuvo un comportamiento agresivo y terminó siendo expulsado de la competencia. Por ello, decidió subir un video donde quiso dar otro punto de vista sobre lo sucedido.

“Hola familia, hoy se cumple una semana de haber sido salvado, casi una semana de haber sido expulsado de La casa de los famosos. Me tomó una semana para reencontrarme con mi realidad después de 6 semanas de haber estado con un núcleo muy cerrado que por cuestiones de la vida y de Dios con el pasar de los días se convirtió en mi familia y se ganaron un lugar en mi corazón, y sí efectivamente estoy hablando de team Tierra, team Fuego, team Agua”, inició diciendo en un audiovisual compartido en Instagram.

El exparticipante de la cuarta temporada del reality show agregó: “Esta semana fue necesaria para asimilar todo lo sucedido y enterarme de cómo ustedes ven el 24/7, entienden el juego de cada personaje y por supuesto de cada equipo”.

“Quiero pedir disculpas desde lo más profundo de mi corazón a Romeh; hermanito lo siento mucho, sé que en este momento no estás viendo esto, pero espero que cuando salgas te muestren este video y sepas que siento mucho el inconveniente y que de verdad te deseo lo mejor brother. A tu familia mis más sinceras disculpas porque sé que todos afuera tenemos nuestra gente y sienten absolutamente todo lo que vivimos dentro de la casa”, dijo en un video en blanco y negro.

Sin embargo, no es la primera vez que Carlos se dirige hacia la familia de Rodrigo Romeh, motivo por el que terminó siendo sacado tras haberlo agredido. A su vez, también le ofreció disculpas a sus parientes cercanos, puesto a que acepta a que su comportamiento no fue el más adecuado.

“A mi familia, mamá, papá, hermanos, lo siento mucho. A mi gente hermosa en esta comunidad digital que hemos creado disculpas. Yo sé que estuvieron al pie del cañón siempre conmigo. Mis disculpas también a todos aquellos que no me quieren, sus razones tienen y se respetan. A mi familia de Telemundo lo siento mucho, pero también agradezco la oportunidad. La experiencia, las enseñanzas y lo vivido allá adentro no me lo quita nadie”, manifestó el venezolano.

El entrenador también agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y se comprometió a reflexionar sobre sus acciones y aprender de esta experiencia. Manifestó su deseo de seguir adelante y demostrar que puede ser una persona mejor.

