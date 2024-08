Encuesta Gaither: Boricuas divididos por partido sobre plebiscito criollo en Puerto Rico el día de las elecciones

Nueva York – Los electores en Puerto Rico difieren sobre la celebración de un plebiscito criollo como parte de las elecciones generales del 5 de noviembre en la isla según el partido político al que pertenecen.

Lo anterior fue parte de los resultados de la encuesta de Gaither International, titulada “Puerto Rico Political Lanscape”, que auscultó el sentir de potenciales electores boricuas en ese y otros asuntos como fórmulas de estatus y candidatos predilectos a la gobernación y comisaría residente en Washington D.C.

El análisis del sondeo realizado en julio fue divulgado este mes.

La investigación arrojó que las respuestas a la pregunta sobre si respaldan o no la celebración de un plebiscito criollo el día de las elecciones, varían significativamente según la afiliación política de los encuestados.

En el caso de los simpatizantes del PNP (Partido Nuevo Progresista), colectividad que encabeza los esfuerzos para celebrar la consulta, un 30% dijo estar totalmente de acuerdo, mientras que un 36% respondió estar de acuerdo para un 66%. Los militantes del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) mostraron la mayor oposición, con un 50% totalmente en desacuerdo y un 23% en desacuerdo para un 73%. Los favorecedores del PPD (Partido Popular Democrático) también mostraron oposición considerable. Un 38% respondió que está totalmente en desacuerdo y un 32% que está en desacuerdo, para un 70%.

“Esto indica una fuerte división partidista con simpatizantes del PNP siendo más favorables al plebiscito en comparación con los del PIP y el PPD”, destaca parte del análisis de la encuesta.

Si a la pregunta se le suma el elemento de la edad, el grupo entre 18 a 24 años muestra el mayor nivel de respaldo a una consulta de este tipo el 5 de noviembre, con un 21% que esta totalmente de acuerdo y un 32% de acuerdo, para un 53%.

Referente a las razones que llevan a los participantes a no favorecer un plebiscito local, la más señalada fue el alto costo asociado con la celebración del mismo. Lo anterior fue seleccionado por un 16% de los participantes de la muestra con porcentajes mayores entre los votantes del PIP (21%) y los no afiliados (20%). Un 14% planteó además que, de no tomarse acción con los resultados, se perdería credibilidad. Esa visión la comparten principalmente los no afiliados (17%) y los de MVC (17%). Un 14% considera tanto que el esfuerzo una pérdida de tiempo como que tendrá ningún resultado práctico.

A la pregunta sobre la opción de estatus por la que votarían en el plebiscito, un 45% de los encuestados respondió que la estadidad. El apoyo mayor provino de miembros del PNP (83%) y de Proyecto Dignidad (43%). En cuanto a la independencia, el apoyo general fue de 11%, mayoritariamente por los encuestados que se identificaron con el PIP (58%) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) (36%). En el caso de la libre asociación, 23% respondió que prefiere esa opción con particular apoyo de los participantes del PPD (48%) y MVC (31%). Finalmente, un 15% dijo que no votaría, con porcentajes mayores entre los populares (25%) y los no afiliados (23%).

A la pregunta de qué opción escogerían si solo estuvieran disponibles en la papeleta la estadidad e independencia, un 95% de los encuestados penepés dijo que la estadidad.

En el caso de los simpatizantes del PPD, el porcentaje fue de 61%, lo que sugiere divisiones sobre el tema del estatus dentro de la colectividad y la visión sobre el Estado Libre Asociado (ELA).

Entre los simpatizantes del PIP, el apoyo a la estadidad fue de un 26%.

Entre los de PD, la cifra ascendió a 69%; mientras que entre los del MVC, a 42%. Finalmente, entre los no afiliados, el cálculo alcanzó el 61%.

El gobernador Pedro Pierluisi convocó a principios de julio una consulta plebiscitaria entre opciones no territoriales para el mismo día de las elecciones en virtud de la Ley 165 de 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

El PIP acudió al Tribunal Supremo en la isla para impugnar el proceso electoral por entender que el gobernador está asumiendo facultades que le corresponden a la Rama Legislativa.

Los populares, por su parte, han llamado a dejar la papeleta en blanco a modo de protesta, entre otras cosas porque la consulta no incluye el Estado Libre Asociado (ELA), actual sistema de gobierno que apoya el PPD como institución.

A la pregunta general de si han considerado votar por la estadidad, un 60% de los encuestados contestó en la afirmativa.

Esta inclinación es mayor entre simpatizantes del PNP (92%) y de Proyecto Dignidad (64%).

Por el otro lado, 39% no ha considerado la estadidad como una opción. La mayor oposición proviene de votantes del PPD (73%) y el PIP (74%).

En el caso de la independencia, un 31% de los electores han considerado votar por esa alternativa. El apoyo más amplio fue por parte de electores del PIP (88%) y MVC (72%). Por el otro lado, un 68% dijo que no había considerado esa fórmula de estatus, principalmente divididos entre el PNP (83%) y el PPD (78%).

Candidatos a la gobernación y comisaría residente

Sobre la preferencia en cuanto a candidatos a la gobernación, la todavía comisionada residente en Washington, Jennifer González (PNP), lidera en el favor de los encuestados con 44% del total del voto. A González, quien venció a Pierluisi en las primarias de junio, le sigue Juan Dalmau (PIP) con un 21%. En tercer lugar quedó Jesús Manuel Ortiz (PPD) con 16% de la intención de voto. Javier Jiménez (PD) y Javier Córdova (MVC) recibieron un 6% y un 1%, respectivamente.

En cuanto a la candidatura a la comisaría residente, William Villafañe, del PNP, se encuentra en la delantera con 35%. A este le siguió Pablo José Hernández, del PPD, con 22%; Ana Irma Rivera Lassen, del MVC con 13%; y Viviana Ramírez, de PD con 5%.

Participación en la elección general

Sobre la participación en las elecciones del 5 de noviembre, un 45% de la totalidad de la muestra dijo que es extremadamente probable que acuda a votar.

Bajo extremadamente probable y muy probable, el porcentaje alcanzó el 85%

“El MVC tiene el mayor compromiso con 96%, seguido del PIP con 90%. El PPD presenta un sólido 87%, mientras el PNP y no afiliados tienen un 86% y 84%, respectivamente.

Bajo la opción de extremadamente probable, una proporción de 67% corresponde al PIP, seguido de 60% de los simpatizantes del MVC; 51% del PPD; 50% de Proyecto Dignidad; 45% de los no afiliados, y 43% del PNP.

A la pregunta de por cuál candidato a la gobernación votaron en el 2020, Pierluisi fue de los más favorecidos con un 45% del total de los votos, con apoyo principalmente de electores del PNP (88%). Charlie Delgado le siguió con 20% de total de los votos, predominantemente de simpatizantes del PPD (73%). En la tercera posición, quedó Juan Dalmau quien aseguró 14% del total con mayor apoyo de votantes del PIP (67%). Alexandra Lúgaro recibió 14% del total principalmente de electores del MVC (75%). Finalmente, César Vázquez y Eliezer Molina recibieron 4% y 3%, respectivamente, con apoyo mínimo entre todas las afiliaciones.

El estudio también arrojó que un 53% de los participantes han votado por distintos partidos en distintas elecciones con una tendencia mayor entre no afiliados (76%) y miembros del Proyecto Dignidad (78%).

Metodología de la encuesta y participantes

El estudio inició el 12 de julio pasado y se completó el 1 de agosto.

La muestra consistió de 1,138 entrevistas en los ocho distritos senatoriales de la isla.

Las entrevistas telefónicas fueron asistidas por computadora. 47% de las entrevistas se realizaron a hombres y un 53% a mujeres.

Sigue leyendo:

(Entrevista) Candidato PNP a la comisaría residente William Villafañe: las decisiones más importantes sobre Puerto Rico se toman en Washington

Entrevista: Juan Dalmau del PIP asegura que “Alianza” con Victoria Ciudadana (MVC) en Puerto Rico viene a “limpiar la casa”

Encuesta Gaither en Puerto Rico: 67% de electores dispuestos a participar en plebiscito criollo

Puerto Rico Statehood Council defiende plebiscito criollo convocado por Pierluisi a pesar de oposición de miembros del PPD y el PIP