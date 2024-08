Entrevista: Carlos Calderón desvela las diferencias entre Telemundo y Univision

Carlos Calderón durante muchos años fue uno de los rostros queridos y reconocidos del programa “Despierta América”, en la cadena Univision. Actualmente, se ha unido a Telemundo para conducir junto a Penélope Menchaca el matutino “Hoy Día”; su llegada al programa, en una primera instancia como conductor invitado, generó mucho revuelo en las redes sociales porque el público lo pedía fervientemente para que regresara al horario de la mañana.

Hace unos días, Calderón fue confirmado como presentador oficial del show y conversamos con él sobre este cambio de casa. sobre este proceso de cambio nos dijo: “No te puedo decir que es difícil porque cuando haces lo que amas se hace fácil. Difícil fue la incertidumbre, el ajustarme al cambio de vida. Difícil fue dejar a ciertas personas y cosas detrás”.

“Esos son momentos difíciles, pero así es la vida. Siempre se sintió que estaba navegando en aguas nuevas… y te abrazas a la fe y a tu familia y de amistades que quizá tenías olvidadas”.

Su entrada a Telemundo

Carlitos Calderón, como también le dice el público de cariño, admite que cuando entró a Telemundo se sintió como en casa. “Desde que entré, creo que el policía de la garita en algún momento trabajó en Univision… Desde que llegué y baje la ventana me dijo… Carlitos. Y entré y la de la puerta, Carlitos”. Y la de la cafetería, Carlitos… No me dio tiempo de sentirme que había cambiado algo en mi vida”.

Admite que este medio del entretenimiento es muy pequeño y esto te permite conocer a muchas personas. “Me he sentido como en casa”, admite Calderón.

“Yo veo la fe como eso, se trata de saber que no importa lo que esté pasando pero sabes que viene algo mejor”, dice Carlitos quien afirma que la fe ha sido su roca y lo que le permitió siempre saber que tanto él como su familia iban a estar bien.

Diferencias entre las producciones de Telemundo versus las de Univision

Carlos reconoce que respaldar y buscar apoyar cada producción de Telemundo se vuelve una meta importante para las personas que trabajan dentro de la empresa, porque son producciones propias, eso te lleva a conocerlos, a entenderlos, apoyarlos y sentir que te son tan familiares porque son de la casa.

“Es muy curioso, la energía aquí es muy distinta. No quiero hablar de Univision, pero los proyectos de Univision no eran de Univision, eran de otra empresa. Aquí son proyectos de casa, y la energía se siente distinta, como que todos estamos en el mismo proyecto. Te hace sentirte curioso, responsable, parte y que quieres que triunfe La Casa de los Famosos, La Isla, la telenovela, la serie… y esa energía es muy particular de aquí, no creas que es muy común de encontrar”, reflexiona el conductor de “Hoy Día”.

Admite que todo lo anterior es lo que ha abierto su curiosidad para conocer, saber y apoyar. “Es muy sabroso”, admite entre risas.

En el caso de Univision, donde trabajó desde hace varios años, las palabras de Calderón cobran sentido al recordar que su actual dueño es Televisa, cadena que comparte las transmisión de sus telenovelas, series y programas especiales.

