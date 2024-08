Los síntomas que ha tenido Migbelis Castellanos en su primer embarazo

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, compartió en su cuenta en Instagram cuáles son los síntomas que ha sentido por su primer embarazo, que ha emocionado a familiares, colegas y, por supuesto, a muchos de sus seguidores.

En su cuenta en Instagram, la ex reina de belleza dijo que ha tenido días buenos y otros no tanto, producto del momento que atraviesa.

En una publicación que hizo la famosa, escribió: “Hoy no fue un día tan bueno con los síntomas. Volvieron las fatigas y náuseas. Ni el desayuno lo pude terminar. Llegué al mediodía del trabajo y dormí corrido hasta las 04:00 p.m., tuve que pedir el día en Enamorándonos porque el cuerpo estaba con cero energía. En términos generales, bebé creciendo”.

Migbelis Castellanos y los síntomas de su embarazo. Crédito: Cortesía

Migbelis Castellanos hace unos días compartió con la audiencia de Desiguales esta importante noticia en su vida.

Durante el programa que transmite Univision, la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2018 afirmó: “Soy la elegida para darles la noticia… Estoy embarazada”.

Poco después de que compartiera esta información, salió a la luz una entrevista con People en Español en la que dijo: “Estoy feliz de que me voy a liberar, porque ya me di cuenta de que no puedo guardar un secreto. No quería que nadie lo supiera, no por algo malo, [sino] por la seguridad del embarazo, pero también quería tener la oportunidad de que no se filtrara en otro medio”.

En este sentido, comentó: “Quería tener la oportunidad de contarlo a la gente que ha seguido mi carrera y segundo hacerlo como con mis palabras en Desiguales”.

La venezolana empezó un romance con Jason Unanue hace unos meses y ahora su relación ha pasado a otro nivel: “La verdad, no siento que teníamos planificado tener un bebé este año, pero tampoco te voy a decir que lo estábamos evitando”.

Además, contó cómo fue cuando se enteraron de que serán padres: “Nuestra primera reacción fue entre emocionados y nerviosos, y me hice otra y otra prueba y todas positivas. A los dos días me hice un sonograma para ver si el saco tenía un embrión y de ahí en adelante me tocaba trabajar y fingir demencia en el trabajo, pero mi cabeza estaba por otro lado”.

