Irina Baeva respondió al ser comparada con Belinda

Irina Baeva, después de concluir su participación en la obra “Aventurera”, se encontró con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde mostró su buen humor y soltó una broma al ser comparada físicamente con Belinda. Al respecto, dijo: “No sale de una maleta”, en alusión a los rumores sobre la cantante y su relación con la prensa.

Sin embargo, el comentario también pudo haberse registrado por el trato que sostiene la cantante con los reporteros cuando llega a algún aeropuerto. La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ en una oportunidad se llegó a vestir como uno de los trabajadores del lugar, mientras que en otra ocasión prefirió trasladarse dentro de una maleta para evitar ser interrogada por los cambios que hacía Christian Nodal.

Belinda en una ocasión se metió en una maleta para no hablar con los periodistas. Crédito: Mezcalent

Además, la actriz brindó su perspectiva sobre los rumores de un nuevo romance, aclarando que aún está en proceso de recuperarse de su reciente separación de Gabriel Soto, con quien tuvo una relación de cinco años. “Mi corazón está muy tranquilo. Creo que lo que menos quiero en estos momentos de mi vida es una relación sentimental. Lo saben mi familia, mis amigos, mi perros que están conmigo 24/7, son los únicos que están en mi corazón en estos momento”, mencionó.

Su comentario refleja su deseo de tomarse el tiempo necesario para sanar antes de entrar en una nueva relación. Irina sigue siendo un foco de interés tanto por su carrera artística como por su vida personal, y parece que está enfocada en su bienestar en este momento.

Irina Baeva terminó ‘Aventurera’ y disfrutará de su soltería. Crédito: Mezcalent

“La gente que lo ha vivido me entenderá. Una ruptura amorosa de tantos años, una relación de tantos años no es algo fácil de sanar, no es algo fácil de darle la vuelta tan rápido; por lo menos en mi caso. Cada quien tiene su proceso diferente. Para mí, sin duda alguna, estoy en el proceso de duelo, estoy en un proceso que no quiero forzarme a sentir nada, a salir de esto y buscar otra relación. En ningún momento de mi vida he buscado a nadie. El amor llega cuando tiene que llegar y, en este momento, lo único por lo que estoy pasando es este proceso de duelo“, expresó.

