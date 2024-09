Olvídate de congelar estos alimentos: pueden echarse a perder y hacerte daño

El congelador es un aliado imprescindible en cualquier cocina moderna. Gracias a él, podemos almacenar alimentos sobrantes, preparar comidas con antelación y alargar la vida útil de los productos.

Sin embargo, ¿sabías que el mal uso del congelador puede comprometer la seguridad de los alimentos y afectar su calidad?

En este artículo, te contamos cómo utilizar correctamente el congelador para conservar alimentos de manera segura y eficaz.

¿Qué sucede cuando congelamos alimentos?

La congelación es una técnica eficaz para detener el crecimiento de microorganismos que, a temperatura ambiente, se multiplicarían rápidamente, causando el deterioro de los alimentos y potenciales intoxicaciones alimentarias. No obstante, es importante entender que la congelación no elimina los microorganismos, solo los pone en pausa. Esto significa que, al descongelar los alimentos, los microbios pueden reactivarse, especialmente si se dejan a temperatura ambiente por mucho tiempo.

El proceso de congelación también tiene efectos físicos sobre los alimentos. Todos los productos contienen agua en mayor o menor medida, y cuando se congelan, esa agua se convierte en cristales de hielo. Si la congelación es rápida, los cristales de hielo son pequeños y no afectan tanto la estructura del alimento. Pero si el proceso es lento, como suele suceder en los congeladores domésticos, se forman cristales más grandes que pueden dañar la textura de los alimentos. Este es el motivo por el que algunos productos se ven más afectados que otros tras ser congelados.

Consejos para congelar alimentos correctamente

Si bien la congelación es una excelente forma de conservar alimentos, hacerlo de manera incorrecta puede acarrear riesgos para la salud y reducir la calidad de los productos. Aquí te dejamos algunos consejos clave para que puedas congelar de manera segura y eficaz:

* Congela en porciones pequeñas: Para que los alimentos se congelen de manera uniforme y rápida, es recomendable dividirlos en porciones pequeñas. Esto no solo facilita la congelación, sino que también te permite descongelar solo la cantidad que necesitas, evitando desperdicios.

* Usa bolsas herméticas para congelar: Las bolsas de plástico específicas para congelador son una excelente opción para almacenar alimentos. Recuerda retirar la mayor cantidad de aire posible antes de cerrarlas, ya que esto evitará la formación de cristales de hielo excesivos y preservará mejor la calidad del producto.

* Etiqueta y organiza: Siempre anota la fecha en que congelas los alimentos. Esto te ayudará a aplicar el principio “Primero en entrar, primero en salir” (First In, First Out), es decir, consumir primero los productos que llevan más tiempo en el congelador. Así evitarás que los alimentos se deterioren por haber estado congelados más tiempo del recomendado.

* Revisa las estrellas del congelador: No todos los congeladores son iguales. La cantidad de estrellas indica la capacidad del aparato para congelar los alimentos a diferentes temperaturas. Cuantas más estrellas tenga, mejor conservará los alimentos a largo plazo. Consulta las instrucciones del fabricante para asegurarte de que los alimentos están almacenados a la temperatura adecuada.

* Deja enfriar los alimentos cocidos antes de congelar: Introducir alimentos calientes en el congelador puede afectar negativamente la temperatura de los productos que ya están almacenados, favoreciendo la proliferación de bacterias. Es fundamental dejar que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de congelarlos.

* Evita volver a congelar alimentos descongelados: La calidad de los alimentos disminuye con cada ciclo de congelación y descongelación. Además, al descongelarlos, los microorganismos se activan nuevamente, y si los vuelves a congelar sin cocinarlos, los riesgos de contaminación aumentan.

Alimentos que no deberían ser congelados

Aunque la congelación es eficaz para conservar muchos tipos de alimentos, algunos productos pueden sufrir alteraciones importantes en su textura, sabor y apariencia. Estos son algunos ejemplos de alimentos que no soportan bien la congelación:

1) Papas cocidas

Si congelas papas ya cocidas, pierden su sabor. (Foto: Shutterstock)

Las papas pueden volverse harinosas o granulosas después de congelarse, lo que afecta su textura.

2) Quesos cremosos

Los quesos con alta humedad tienden a desmenuzarse tras la descongelación y pierden su cremosidad.

3) Frutas y verduras crudas

La congelación destruye la estructura celular de las frutas y verduras crudas, lo que provoca una pérdida significativa de agua. Esto afecta su textura crujiente, haciéndolas inadecuadas para consumir en crudo.

4) Frituras

Congelar alimentos fritos hace que pierdan su “crunch”. (Foto: Shutterstock)

Los alimentos fritos pierden su textura crujiente al descongelarse, lo que afecta su sabor y presentación.

5) Huevos cocidos

Los huevos cocidos no soportan bien la congelación; su textura se deteriora considerablemente.

6) Mayonesa y otras salsas

Las emulsiones, como la mayonesa, tienden a cortarse y perder consistencia tras la descongelación.

