¿Por qué Nicky Jam no quiso tener una boda tan mediática? 

El reguetonero colombiano Nicky Jam tuvo una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, que transmite Univision, y habló de su reciente matrimonio con Juana Valentina Varón.

“Sí, me casé”, contó a Raúl de Molina y a Lili Estefan, a quien le dio varios detalles de este momento tan especial.

“No me casé en lo público porque no me interesaba hacer un circo de lo mío, pero sí me casé y todo súper bien”, afirmó.

El Gordo, como también es conocido, le preguntó cómo tomó la decisión de casarse y si había sido su novia, que lo presionó. Sin embargo, Nicky Jam dijo: “Claro que quería casarme, no me pusieron una pistola en la cabeza”.

En este sentido, completó: “Yo me casé porque quería, porque estaba enamorado, lo que pasa es que yo ya no documento en mis plataformas mi vida amorosa, porque aprendí por cosas del pasado, que esa no es la ruta”.

Lili Estefan le preguntó cuál fue ese aprendizaje y el reguetonero no quiso contestarle: “Calladito le va mejor a uno”.

Acerca de la luna de miel, el colombiano explicó que será todo el año, pues quieren disfrutar al máximo su amor.

Inicialmente, el artista habló de su álbum Insomnio, con el que busca seguir demostrando su flow y pegajosas letras urbanas.

“Es un álbum que se llama Insomnio porque hablan y los grabé en la noche, en momento de rumba, de bebedera, de discoteca. A veces salía de rumba y me iba directamente a grabar estos temas”, comentó el artista sobre este trabajo musical.

El famoso comentó que algo que facilitó las cosas es que tiene su propio estudio y el productor vive en la casa en la que tiene instalado este espacio.

En este álbum tiene colaboraciones con otras estrellas como Feid y Eladio Carrión. “Es un disco en el que me estoy expresando, yo tuve el año pasado y la mitad de este año estuve rumbeando y tomando mucho y me fui a una zona muy oscura donde los traumas del pasado me atacaron un poco, entonces aproveché este álbum para desahogarme”.

