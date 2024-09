Columna de María Marín: ¿Ellos las prefieren tontas?

Hace días leí un estudio que establecía que las mujeres inteligentes tienen menos probabilidades de casarse. ¡Qué locura! ¿Acaso las bobas son las únicas que encuentran el amor?



Indudablemente hay hombres que no les atraen las mujeres inteligentes. Se sienten amenazados por alguien que los pueda opacar. Ellos creen que una tontita los situará en un escalón más arriba porque es más fácil controlarla.



En lo personal, no creo que existan mujeres brutas. Aquellas que actúan con ineptitud se lo atribuyo a sus inseguridades, ignorancia o falta de oportunidades. Todas tenemos el potencial de crecer intelectualmente, más que un obstáculo para nuestra vida amorosa, ¡es una ventaja!



Es mucho más satisfactorio cuando además de una relación física se puede tener una relación intelectual. Si una mujer no puede hablar de diversos temas, tarde o temprano el hombre se cansa y la llama se apaga. ¿Quién puede mantener una relación a largo plazo con alguien que le resulte aburrido?

La inteligencia de una mujer se puede manifestar de distintas maneras. Por un lado están las eminentes “come libros” que poseen más información que una enciclopedia. Y al otro extremo se encuentran las que no tienen ningún estudio pero poseen un agudo sentido común. Conozco a mujer que no fue a la escuela, pero siempre se instruye. Lo mismo te puede hablar de política que de el último grito en la moda.

Nunca debemos dejar de aprender. ¡Supérate intelectualmente! Lee para enriquecer tu vocabulario. Ponte la meta de leer al menos tres libros este año. Ya sean novelas, historias verídicas, biografías o cualquier tema que te guste. Mantente al tanto de las noticias, no sólo las noticias locales, es importante saber lo que sucede en el ámbito internacional. Toma una clase ¡de lo que sea! Cuando no sepas algo, ¡pregunta! No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Mientras más aprendas, mejor te sentirás contigo misma. Obtener conocimientos te dará un sentido de seguridad y fortaleza.

Si hay caballeros que las prefieren tontas, con ninguno de esos querrás estar. Un hombre inteligente y seguro de sí mismo verá como un afrodisíaco estar con una mujer que rete su intelecto.

