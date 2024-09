Gloria Benavides dice cómo se sintió con la salida de ‘Sábado Gigante’

Gloria Benavides, reconocida por su icónico personaje de ‘La Cuatro’ en el programa ‘Sábado Gigante’, ha dejado una huella imborrable en la televisión latina. A lo largo de los años, su personaje se convirtió en un símbolo del humor en el programa, que estuvo al aire durante más de 50 años bajo la conducción de Don Francisco.

“Fue como si se me hubiera abierto el piso, como que caí en una tristeza profunda. Porque yo tenía un equipo de gente que trabajábamos juntos tantos años, como 60 personas que trabajaban, quedaron 60 hogares sin trabajo. Cuando nos íbamos despidiendo por una alfombra roja íbamos hacia un bus que decía ‘hasta siempre’ y habíamos prometido que nadie iba a llorar para que no fuera un programa de lágrimas”, dijo en exclusiva para CNN Chile.

La comediante compartió detalles sobre su experiencia en Sábado Gigante y cómo fue su vida después de que el programa finalizara en 2015. Aunque logró conquistar al público con su talento y carisma, reveló que su remuneración no reflejaba el impacto de su trabajo en la audiencia. Esto pone de relieve las dificultades que enfrentan muchos artistas en el mundo del entretenimiento, donde, a pesar del reconocimiento y la popularidad, los salarios no siempre son acordes al éxito.

Durante la conversación con el mencionado programa de televisión agregó que: “No ganaba un gran sueldo. No tenía sueldo de estrella. A mí me contrató Univision y entonces tenía un rol como puede tener un oficinista. En Estados Unidos la gente paga por aparecer en pantalla. Yo acepté los términos de Univision y una vez pedí un aumento y me dijeron ‘la puerta es muy ancha y cuando se cierra es muy difícil volver a entrar’. La Cuatro a mí me dio la posibilidad de comprar mi casa, pagar los créditos hipotecarios, pagar universidad”.

Desde su salida del programa, Benavides ha tomado un rumbo diferente en su carrera y, por el momento, ha decidido no retomar el personaje de ‘La Cuatro’. Sin embargo, su legado en la televisión y el cariño que dejó entre sus seguidores continúan vivos. La comediante ha sido parte esencial de la historia de la televisión en español y su trabajo sigue siendo recordado con alegría.

“Fue demasiado fuerte la experiencia de la despedida, fue muy violento, entonces mandé a arreglar la peluca donde la mandaba siempre con todos sus aceites y sus cosas, porque era pelo humano, y ahí está guardada tal cual con su moño, y nunca más la hice”, agregó a CNN Chile.

