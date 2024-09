Adamari López publica fotos de su estadía en Uruguay

La presentadora de televisión Adamari López está nuevamente en Montevideo, Uruguay, para la grabación de la segunda temporada de ¿Quién Caerá?, el show de televisión en el que desafían la cultura general de la gente.

Aprovechando sus días en la ciudad, la puertorriqueña ha disfrutado junto a su hija Alaïa Costa de algunos lugares especiales.

En su cuenta en Instagram, la Chaparrita de Oro subió algunas imágenes que demuestren lo bien que la ha pasado en Uruguay.

“Coleccionando momentos y atesorando recuerdos”, escribió en la descripción de la publicación.

Algunos de sus fanáticos se han mostrado emocionados por esta nueva aventura de Adamari López y por eso le han dejado mensajes como: “Son momentos que quedan grabados en nuestra mente y más aún en la de nuestros hijos. Dios las bendiga siempre”, “¡Diosa! Qué bueno que siempre vuelvas a Uruguay ¡Bienvenidas!”, “Bella, en Uruguay te amamos”.

Adamari López habla de sus gustos por los zapatos

En las redes sociales, la puertorriqueña es bastante cercana y comparte con sus seguidores distintos momentos de su vida, incluyendo los gustos que tiene a la hora de vestir.

Hace unos días subió a su cuenta en Facebook un video de cuáles son los calzados que más le gusta llevar.

“Quería enseñarles un poquito de las sandalias que tengo, lo tacones me encantan, son una de mis cosas favoritas, me gusta comprar de diferentes y me gusta cómo se me ven las piernas y cómo camino cuando tengo zapatos de tacón, pero no siempre puedo tenerlos porque a veces me duelen los pies, entonces a veces uso también zapatos bajitos”, comentó.

La famosa explicó que las sandalias le parecen ideales para Miami porque son frescas y además le parece femenino enseñar sus pies.

“Me gusta enseñar los deditos bonitos y pintados. Así que tengo sandalias de taconcitos y también sandalias flats”, reveló.

