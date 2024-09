Cómo la TV salvó a Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca

Juan Espinoza, más conocido como Carlitos, el productor, ofreció una entrevista a su compañera Tanya Charry del programa El Gordo y la Flaca, en la que habló de varios aspectos de su vida y de la trayectoria que tiene en el show de entretenimiento.

El participante del espacio de Univision, recordó sus inicios en la televisión y, según explicó, fue algo que nunca quiso.

“Yo trabajaba en una tienda hawaiana y se acercó y me dijo ‘hey, ¿quieres trabajar para la televisión’? Y dije, ¿por qué no? Y empezamos a hacer teatro, shows particulares en la calle hasta que un año después él escogió un programa en la televisión local y así fui brincando de show a show”, comentó.

La historia de Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca

Carlitos dijo que fue recibiendo comentarios muy positivos y por eso recibía muchas ofertas debido a su carisma.

“Me salvó la vida, yo estaba perdido, no sabía lo que quería y ya sé lo que quiero, quiero hacer esto por el resto de mi vida”, comentó.

Además de esto, le explicó a Tanya Charry que tenía muchas amistades y familiares a los que veía con carreras y sueños, pero él no se encontraba.

“Quería ser policía y no me dejaron ser policía, obviamente por el tamaño, quería estar en el Ejército y tampoco me dejaron”, afirmó.

Todo esto hizo que se deprimiera, hasta que conoció el mundo del entretenimiento, en el que vio que podía expresarse y sobre todo que lo aceptaran: “No que la gente se ría de mí, sino que se rían conmigo y encontré la felicidad”.

Añadió que también sufrió mucho bullying por el hecho de ser pequeño, algo que le fue difícil manejar. “Los niños son crueles, no se dan cuenta el dolor que te pueden causar por palabras”, recordó acerca de su infancia.

Una de sus virtudes, según contó, es que sabe reírse de sí mismo y por eso contó algunos chistes: “A mi me trajeron aquí engañado, me dijeron que iba a crecer y no he crecido nada”:

La historia de Carlitos, el productor, demuestra la importancia de la aceptación de las personas, independientemente de cómo sean y sobre todo el valor y respeto que hay que darles.

Sigue leyendo:

• Lili Estefan y Raúl de Molina critican a Marjorie de Sousa por no dejar que Julián Gil vea a su hijo

• ‘Me desmayé’: la reacción de Carlitos de ‘El Gordo y la Flaca’ cuando nació su hija

• Preocupación en redes por cómo lució la esposa de ‘Carlitos, el productor’ luego de dar a luz