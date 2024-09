Adamari López en cuenta regresiva para volver a ‘Desiguales’

Adamari López ha estado ocupada grabando en Uruguay para la segunda temporada de ¿Quién caerá?, mientras se toma un tiempo de su trabajo en Miami y en el programa ‘Desiguales’. Desde entonces, una gran variedad de presentadores han estado como suplente de ella en Univision.

López siempre busca la manera de interactuar con sus seguidores de la red social de la camarita, y en una dinámica de preguntas y respuestas habló de su estadía en Uruguay: “Me encanta el país, me encanta su gente, supercariñosa, respetuosa. Aquí he trabajado divino también, los compañeros han sido maravillosos. Me gusta mucho el clima”.

Además, aprovechó para agregar detalles de su estadía en el mencionado país, pero destacó que tendría un poco de desespero para volver a Estados Unidos para seguir con sus funciones en el programa que conduce diariamente en Univision: “Estoy feliz en Uruguay trabajando con un gran equipo, pero también estoy loca por regresar a Desiguales”.

Sus fieles seguidores de Instagram también manifestaron su deseo por volverla a ver en vivo a través del programa al lado de Amara La Negra, la doctora Nancy Álvarez y la venezolana Migbelis Castellanos. Por ello, habló de la fecha de su regreso: “Ya pronto, el 30. No falta casi nada para estar con mis compañeras, volver a compartir con ellas, volver a hablar de temas de actualidad que nos afectan a todos y obviamente dar mi opinión, que ustedes saben que me encanta”.

Los fanáticos de Adamari conocen que tiene varias ocupaciones tales como la venta de sus accesorios, el programa ‘Desiguales’, el pódcast con su comadre Chiquibaby y ¿Quién Caerá?, espacio de entretenimiento del que muchos esperan ver la segunda temporada, pero parece no tener fecha de estreno: “No lo sé, pero espero que pronto, que lo vean y que se diviertan mucho. La verdad es que increíble ver cómo vienen los participantes, juegan con nosotros, ganan mucho dinero y esta temporada hay más dinero todavía”.

Es común que los presentadores se embarquen en proyectos nuevos, lo que puede llevar a pausas temporales en sus programas habituales. Sin embargo, seguramente sus seguidores están ansiosos por su regreso a la pantalla en Desiguales una vez que termine su compromiso en Uruguay.

Sigue leyendo:

· Adamari López revela su proceso con la menopausia

· Adamari López contó su experiencia besando en una telenovela

· Adamari López y su mensaje por el cumpleaños de Toni Costa