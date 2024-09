Carlos Calderón y el duro momento cuando fue despedido de Univision

Carlos Calderón, conocido por su carisma y profesionalismo en Univision, se encontró en un momento de incertidumbre y desasosiego tras su despido. La noticia llegó de manera abrupta, mientras que las palabras de sus superiores sonaban en su mente para comprender lo que estaba ocurriendo. A medida que le explicaban las condiciones de su salida, él intentaba procesar la realidad de su situación.

“Fue muy raro. Yo llegué a las 6.30 de la mañana, como siempre, de traje, listo para entrar al aire y en el estacionamiento, una vez que entré, el de la garita estoy seguro que avisó, y me hablaron por teléfono al coche y me dijeron: ‘Pasa al cuarto Z 315 y llegué y estaba una señora que nunca había visto en mi vida y mi productora, que me dijo: ‘No te vamos a renovar el contrato, yo sé que te quedan varios meses, pero ya no queremos que estés al aire y ya no vas a entrar hoy al programa'”, le comentó a Rodner Figueroa en su pódcast.

La falta de un adiós afectuoso, a pesar de los años de dedicación, lo dejó sintiéndose vacío. La conexión que había cultivado con su audiencia y compañeros de trabajo no merecía, según él, un cierre tan abrupto.

“Cuando bajé, literalmente la señora de la limpieza me alcanzó una bolsita para meter unas cosas y me fui por la puerta de atrás. Insólito para mí. Estaba en un proceso de cambio la empresa y todo, para mí fue un shock, pero no me llevo un mal recuerdo porque el cariño de la gente me lo llevé y el de gente como ustedes me lo llevé. Pero la grosería esa no tenía razón de ser”, le contó al venezolano.

A pesar del dolor y la confusión, Carlos sabía que cada final también es un nuevo comienzo. Reflexionando sobre sus próximos pasos, comenzó a pensar en las oportunidades que le depararía el futuro. Con su talento y experiencia, estaba decidido a reinventarse y encontrar un nuevo camino en un proyecto junto a su esposa.

Fue el pasado 12 de agosto cuando en Telemundo le dieron la bienvenida como presentador oficial de ‘Hoy Día’, tras la inesperada salida de Daniel Arenas por tener otro tipo de compromisos que debía cumplir alejado de la pantalla chica.

