¿Qué apodo odia Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca?

Carlitos, el productor, personaje clave en el programa El Gordo y la Flaca, le contó a Tanya Charry cuál es el apodo que no le gusta que usen para referirse a él.

En la conversación que fue publicada este 19 de septiembre, reveló que la palabra enanito es algo que no tolera, así sienta que no lo hacen de forma despectiva.

“Yo tengo nombre, es como que yo te diga ‘hey, rubia’. Yo me llamo Juan”, comentó a la periodista colombiana.

El famoso contó también que le gustaría seguir en la televisión por el resto de su vida, pues es una profesión que le gusta mucho. “Quisiera hacer películas, comerciales, todo lo que tenga que ver y una de las cosas que más me gustaría hacer es dar conferencias, enseñarle a la gente que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, que no hay limitación ninguna”, explicó.

Dijo que su actor favorito es Jim Carrey y que le hubiera gustado mucho hacer algo con él en una filmación.

Carlitos, el productor, también aprovechó la entrevista para recordar una de las tantas locuras que asegura ha hecho en El Gordo y la Flaca.

“No sé si lo pueda decir, pero una vez, una vez nada más, la cogí en grande (una borrachera) y además de eso estaba cansado de tanto trabajar y me había tomado unos traguitos de más y me puse arriba de una maleta, bien grande y cómoda y me quedé dormido. De pronto veo que estoy caminando por todo el aeropuerto, eso se estaba moviendo y no sabía si era yo, ¿de quién tú crees que era la maleta? De Lili Estefan”, dijo.

En este sentido, añadió: “Lili Estefan me caminó por todo el aeropuerto, vio arriba la maleta así y me arrastró por todo el aeropuerto”.

La conductora de televisión todavía tiene presente esta historia, que demuestra las grandes travesuras que durante años ha hecho Juan Espinosa.

