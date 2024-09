Dos alcaldes han renunciado en la historia de Nueva York ¿Quién asumiría el cargo si Eric Adams sale?

Si Eric Adams renuncia o es forzado a abandonar el cargo de alcalde Nueva York en medio de las acusaciones federales que enfrenta, ¿quién asumiría el puesto? El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, un demócrata que ha sido férreo crítico de su gestión.

En la historia de Nueva York, la ciudad más poblada de EE.UU., dos alcaldes han dimitido: Jimmy Walker en 1932 y William O’Dwyer en 1950, ambos demócratas que salieron tras escándalos de corrupción.

Anoche Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Esta mañana su abogado Alex Spiro, criticó como un “espectáculo” el allanamiento por agentes federales de Gracia Mansion, la residencia oficial del alcalde.

En una declaración leída en video emitida horas después de ser acusado, Adams ratificó que no renunciaría y afirmó que estaba siendo perseguido por el gobierno federal por las tensiones sobre la crisis migratoria de la ciudad de Nueva York que ha marcado su gestión desde la primavera de 2022.

Si Adams no renuncia, la carta orgánica de la ciudad otorga a la gobernadora Kathy Hochul el poder de destituirlo si se le acusa de un delito. “Depende de ella decidir si Hochul lo hace o no. La gobernadora y el alcalde han sido aliados constantes”, comentó Gothamist.

Otra opción legal para destituir al alcalde es convocando un “comité de incapacidad” formado por cinco personas y al menos cuatro de ellas deberían votar a favor de la salida. El grupo, en teoría, incluiría en este momento al contralor Brad Lander, la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, y el presidente del condado Queens, Donovan Richards. Los otros dos serían un vicealcalde actual y el asesor legal de la alcaldía, puesto que está actualmente vacante, en medio de la vorágine de renuncias que ha tenido el gobierno municipal.

En cualquier virtual salida de Adams, Williams llegaría a la alcaldía de manera temporal y tendría que convocar a nuevas elecciones. Williams “Ha criticado al alcalde y ha puesto en duda la capacidad de Adams para gobernar en medio de la vorágine de investigaciones. Según la ley, un alcalde interino tiene tres días para fijar la fecha de una elección especial para elegir a un nuevo alcalde”, destacó The New York Times.

Al momento Hochul no ha emitido comentarios sobre la crisis de Adams. “La gobernadora Hochul está al tanto de estos informes de prensa preocupantes y está siguiendo la situación. Sería prematuro hacer más comentarios hasta que la policía confirme el asunto”, dijo anoche Avi Small, secretario de prensa de la gobernación.

Oficialmente el período de Adams terminaría el 1 de enero de 2026 e incluso podría presentarse a la reelección por cuatro años más si ganase las primarias del Partido Demócrata de 2025, pero eso luce cada vez más improbable, pues ya antes de las acusaciones de ayer le habían surgido varios retadores y las encuestas no lo ayudaban.

La última vez que Nueva York vivió un sismo política de esta magnitud fue en el verano de 2021, cuando el poderoso gobernador (D) Andrew Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido por su vicegobernadora Hochul, la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal.

Horas antes de que se hiciera pública la acusación anoche Adams había asistido a una recepción con el presidente Joe Biden y otros líderes mundiales que se encuentran en Manhattan por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). “El presidente Biden regresó a la Casa Blanca desde la ciudad de Nueva York. Cuando se iba, los periodistas le gritaron preguntas sobre la acusación contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, pero no está claro si las escuchó”, reseñó News Nation.

Adams, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2022 manteniendo la hegemonía del Partido Demócrata en la ciudad, es ahora el primer alcalde de Nueva York acusado estando en ejercicio del cargo.

Se espera que los detalles de la acusación histórica sean revelados hoy jueves por el fiscal federal Damian Williams. La noticia fue reportada por primera vez por The New York Times.

“Siempre supe que si me mantenía firme por los neoyorquinos, sería un objetivo, y me convertí en un objetivo”, dijo el alcalde en una declaración leída en video emitida anoche. “Si me acusan, soy inocente y lucharé contra esto con cada gramo de mi fuerza y ​​​​espíritu”.

Adams, de 64 años, insistió en que no renunciaría, un pedido que ya había crecido en las últimas semanas por las investigaciones del FBI a varios de sus funcionarios y/o la dimisión de otros; y se comprometió a “luchar contra estas injusticias con cada gramo de mi fuerza y ​​​​espíritu”.

“Solicitaré un juicio inmediato para que los neoyorquinos puedan escuchar la verdad. Los neoyorquinos conocen mi historia. Saben de dónde vengo. He estado luchando contra la injusticia toda mi vida. “Esa lucha ha continuado como su alcalde”.

“Cuando el gobierno federal no hizo nada mientras sus políticas de inmigración fallidas sobrecargaban nuestro sistema de refugios sin ningún alivio, puse a la gente de Nueva York por delante del partido y la política”, insistió el alcalde.

Fuentes dijeron al New York Post que la principal recaudadora de fondos de la campaña de Adams, Brianna Suggs, y su directora de Asuntos Asiáticos, Winnie Greco, serían nombradas en la acusación. Se espera que al menos otras tres personas también sean acusadas, pero no se han confirmado sus identidades.

Los detalles sobre las acusaciones no están claros, pero se cree que están relacionadas con acusaciones de que el gobierno turco canalizó dinero ilegalmente a la campaña de Adams para la alcaldía en 2021 -e incluso antes, cuando era presidente de Brooklyn- a cambio de favores que luego incluyeron la aprobación bomberil (FDNY) del consulado de ese país en Manhattan, según las fuentes.

Tampoco está claro cómo se relaciona la acusación de Adams con las redadas del 4 de septiembre que apuntaron a varios funcionarios de alto perfil del gobierno municipal, colocando al Ayuntamiento entrara en una crisis institucional. El 12 de septiembre dimitió Edward Cabán, el primer comisionado latino NYPD, en medio de la investigación federal del FBI.

La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Adams, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En septiembre del año pasado el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruirá” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Biden.

Dos meses después, en noviembre, le surgió otra crisis: Adams tuvo que interrumpir un viaje a Washington DC y volver a Nueva York al trascender que agentes del FBI habían confiscado sus dispositivos electrónicos, incluyendo su iPad y teléfono. Esos equipos luego fueron retornados.

Días después Adams también fue demandado por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido hace 31 años, cuando él era oficial de NYPD.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.