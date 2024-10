Así fue el regreso de Adamari López a Desiguales

Adamari López, presentadora de televisión, regresó este 30 de septiembre al programa de televisión Desiguales. Esto luego de pasar unos días en Uruguay para la grabación de la segunda temporada del show ¿Quién Caerá?

La boricua, una de las figuras más famosas de la televisión hispana en los Estados Unidos, fue recibida con mucha emoción por sus compañeras Migbelis Castellanos, Karina Banda, Amara La Negra y la doctora Nancy González.

“Mi gente, bienvenidos a este lunes de celebraciones desiguales, porque ya lo ve usted, el regreso más esperado: Adamari López”, dijo Karina Banda.

Luego, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, afirmó: “Aquí estoy con mis desiguales, las abrazo en agradecimiento por ese cariño que siento por ustedes, obviamente también por el público que nos recibe con tanto amor todas las tardes a las 3 de la tarde”.

Adamari López regresó a Desiguales

Además, añadió: “Gracias por darme ese espacio para seguir también trabajando para la cadena, a nuestro jefe, gracias, mi querido Carlos (Mesber) por darme la oportunidad de regresar a este, que es mi hogar, todas las tardes, a las 3, para yo darle la mejor información”.

Varios invitados que estuvieron en el show por la ausencia de Adamari López le enviaron mensajes a Adamari López.

Una de las que habló fue Chiquinquirá Delgado, quien le dijo a su colega: “Te cuento que te cuidé la silla durante cinco días, me la pasé genial esa semana. Me reí, me divertí y la verdad estoy soñando con regresar porque te confieso que quedé enamorada de todas las Desiguales”.

Otro testimonio fue el de Ana Jurka, quien indicó: “Nos la pasamos súper bien, como a ti te hubiera gustado y bueno, ya está, para que cierres el año como tú te mereces. El último trimestre, puro éxito”.

Por último, Daniela Di Giacomo le afirmó: “Te mando un beso grande, un abrazo apretado y feliz que estás de vuelta, porque no hay nadie como tú”.

Alejandra Espinoza dijo que estaba emocionada porque estaba de vuelta y le deseó lo mejor en este regreso.

