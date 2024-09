Migbelis Castellanos revela en Desiguales el sexo de su bebé

Migbelis Castellanos anunció que será madre de un niño. La noticia ha emocionado a sus compañeras del programa Desiguales y su fanaticada, que ha seguido durante años la exitosa carrera de la presentadora venezolana de televisión.

En un video que compartió en su cuenta en Instagram, la Miss Venezuela 2013 se vio muy emocionada por saber que tendrá un hijo. “Estamos felices”, comentó la ex reina de belleza, quien se ha mostrado muy feliz de vivir esta etapa en su vida.

La noticia la compartió también en el show de Univision, en el que picó un pastel y se vio que el relleno era de color azul, anunciando que estaba esperando un varoncito.

Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y la doctora Nancy González se emocionaron mucho y le expresaron sus mejores deseos.

En el programa, Migbelis Castellanos afirmó: “Vamos a hacerlo bien moderno, vamos a picar el cake con esto”.

Luego de esto, indicó que se trata de un niño.

Inmediatamente se dieron algunas reacciones, como la de Karina Banda, quien afirmó: “Ay, yo pensé que era niña”.

Amara La Negra, por su parte, se mostró convencida de que siempre supo que se trataba de un varón. “Felicidades, mi reina, qué emoción, estoy muy contenta por ti”, le comentó.

Migbelis Castellanos, poco después, explicó que el fin de semana tuvo un sueño revelador en el que conocía el sexo de su bebé. Sin embargo, no quiso dejarse llevar por esto. “Siempre pensaba que era una niña, los primeros tres meses yo decía que sentía a una niña, pero de sábado para domingo soñé, se los prometo, que tenía un varón y yo me levanté el domingo con la idea de no meterme eso en la cabeza”, detalló.

Luego, cuando llegó a la revelación de sexo confirmó que su intuición no falló. “Estaba muy emocionada fuera niña o niño”, dijo la venezolana, dando a entender que este embarazo es algo que ha disfrutado y ahora espera conocer en unos meses a su primogénito.

