Conflicto en Medio Oriente complica a Cristiano Ronaldo y su Al Nassr

El Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que milita el astro portugués Cristiano Ronaldo, podría verse afectado por el actual conflicto en Medio Oriente. Pues el próximo 22 de octubre el club de la capital saudí deberá visitar Irán para enfrentarse al Esteghlal por la Liga de Campeones de Asia.

Sin embargo este enfrentamiento podría darse en otra locación. Pues Irán actualmente disputa un conflicto bélico con Israel que complica el desarrollo del encuentro y el cuadro de Arabia Saudita ya ha mostrado su preocupación al respecto.

Incluso el Al Nassr ya estudia solicitar ante la Confederación Asiática de Fútbol que el partido se mueva de lugar para evitar cualquier eventualidad por el actual conflicto que se vive en Irán.

“Estamos supervisando la situación y trabajaremos en ello en los próximos días para trasladar el partido a un terreno neutral”, declaró una fuente del Al Nassr a Al Riyadiya. Y aunque aclaró que aún no presentan una solicitud oficial, no descartan hacerlo. “Todavía no hemos presentado una solicitud oficial a la Confederación Asiática para trasladar el tan esperado choque continental”.

Cristiano Ronaldo se encuentra priorizando la victoria de su equipo por encima de su actuación personal. Crédito: Hussein Malla | AP

De concretarse un cambio de sede para este encuentro entre el club saudí y el iraní. No sería la primera vez que sucede, pues desde 2016 hasta 2023 la Confederación Asiática decidió que los partidos entre clubes saudíes e iraníes se disputaran en territorio neutral.

Durante este periodo los clubes de Arabia Saudita eligieron disputar sus encuentros en Qatar. Mientras que los equipos de Irán jugaron de local en Omán y Emiratos Árabes Unidos.

Por ahora no se ha oficializado un cambio de sede para este encuentro entre el Al Nassr y el Esteghlal por la fecha tres del grupo B en la Liga de Campeones asiática. El equipo de Cristiano lleva cuatro puntos en esta edición producto de una victoria y un empate.

