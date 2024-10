Szczesny directo y conciso: “No es asunto de nadie si fumo”

El polaco Woijciech Szczesny, el nuevo guardameta del FC Barcelona, ofreció una entrevista a Mundo Deportivo en la que se mostró abierto y sincero sobre diversos temas relacionados con su carrera y su vida personal, especialmente su criticado hábito de tabaquismo.

Durante la entrevista, Szczesny no esquivó la pregunta sobre su afición al tabaco, un tema que en el mundo del deporte puede generar controversia y sobre el que fue muy directo y claro en su postura: no cree que fumar ocasionalmente afecte su rendimiento en el campo y considera que es una parte de su vida privada que no debería ser de interés público.

“Lo que hago en mi vida personal no es asunto de nadie, no es asunto de nadie si fumo. No afecta mi rendimiento, y en el campo me esfuerzo al doble”, aseguró el arquero.

Además, dejó en claro que, a pesar de las fotografías que ocasionalmente salen a la luz, tomadas en momentos privados, no cambiará su forma de ser por la opinión pública. “Quiero que me juzguen como portero, no por lo que haga fuera del campo”, añadió el guardameta.

Aunque es conocido por su seriedad dentro del campo, fuera de él se ha mostrado relajado respecto a cómo maneja su vida personal, similar a figuras pasadas que también mantuvieron hábitos controvertidos sin que afectara su desempeño profesional.

“Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos. A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, concluyó.

