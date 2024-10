Hija de Steven Spielberg debutó como directora por su bajo presupuesto para contratar uno 

En el marco del estreno de su primera cinta “Please Don’t Feed The Children”, Destry Allyn Spielberg, hija del legendario Steven Spielberg, reveló que su involucramiento en el puesto de directora se originó por la “falta de dinero”.

Previo a la proyección de su película, en el icónico Festival de Sitges, España, Spielberg mencionó que se vio “obligada” a asumir este rol debido a que no tenía presupuesto para contratar a un realizador luego de que finalizara el guion de su producción.

Sin embargo, y a pesar de tener una “leve” experiencia dentro de este papel, gracias a la realización de diversos cortometrajes como ”Rosie” y “Let Me Go (The Right Way)”, su perspectiva cambió totalmente al “colocarse detrás de la cámara”.

Entonces me puse detrás de la cámara y sentí una experiencia casi espiritual” Destry Allyn Spielberg – Directora de cine

¿De qué se trata la cinta debut de la hija de Steven Spielberg?

“Please Don’t Feed The Children”, enmarcada como un thriller distópico, transcurre durante una pandemia mundial propagada por niños. De acuerdo con la realizadora, la cinta, gracias a su género, le permitió “expresar muchas cosas visualmente” además de “combinar distintos géneros dentro de la misma película”.

Respecto al rodaje, esta se llevó a cabo en un tiempo récord de 18 días debido a la limitante del presupuesto.

Dentro del reparto, se encuentran importantes actores como la inglesa Michelle Dockery y el nacido en Dinamarca Giancarlo Esposito, quien hace una breve aparición con un sheriff.

Respecto al icónico actor de grandes producciones como “Breaking Bad“, “Better Call Saul“, “The Boys“, entre otras, este reveló su “felicidad” por trabajar con realizadores jóvenes de “ideas nuevas”.

Siempre es gratificante participar en proyectos con ideas nuevas: trabajar con gente joven garantiza una visión del mundo diferente Giancarlo Esposito – Actor

Posterior a la proyección del filme de Destry Allyn Spielberg, el actor fue condecorado, en el mismo festival, con el Premio Honorífico Máquina del Temps por su trayectoria autoral tanto en el cine de género como en la televisión estadounidense.

Destry Allyn Spielberg ha presentado su ópera prima PLEASE DON'T FEED THE CHILDREN en su estreno internacional en Sitges.#Sitges2024 pic.twitter.com/26CKSaikwT — Darío Serrano Gómez (@dario_pure) October 11, 2024

Hasta el momento, y debido a la negatividad de los realizadores y actores sobre el tema, se desconoce si el legendario director Steven Spielberg se involucró en el primer proyecto como directora de su hija.

Se desconoce si la cinta debut de Destry Ally Spielberg tendrá un estreno en salas de cine o llegará directo al servicio de streaming.

Continúa leyendo:

Michelle Obama y la esposa de Steven Spielberg rockean como coristas en concierto de Bruce Springsteen

Nombran a “The Texas Chain Saw Massacre” como la mejor cinta de terror de la historia

Manuel García-Rulfo es elegido para protagonizar la nueva cinta de “Jurassic World” junto a Scarlett Johannson