Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del domingo, 13 de octubre de 2024

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o solamente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Conoce aquí los resultados de hoy domingo, 13 de octubre de 2024 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 13 de octubre

Los números ganadores son: 45 23 48

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 13 de octubre

Los números ganadores son: 79 46 58 70 29 30 34 11 49 48 35 47 26 56 55 52 37 73 41 78

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 13 de octubre

Los números ganadores son: 13 14 19 21 22

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 13 de octubre

Los números ganadores son: 43 35 16

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que quieras.

Tras la selección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar a conciencia. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa cada día a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria