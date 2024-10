Irina Baeva se pronuncia por el estrés y la ansiedad

Irina Baeva ha tenido un año lleno de cambios significativos tanto en su vida personal como profesional. Tras finalizar su papel protagónico en la obra de teatro “Aventurera”, la actriz también dio por concluida su relación de cinco años con Gabriel Soto, un episodio que ha marcado su vida sentimental. A pesar de estos desafíos, parece estar enfocada en el futuro y en su bienestar emocional, especialmente en el manejo de la ansiedad que ha experimentado.

Baeva se mostró serena y positiva, hablando sobre su nueva etapa y la importancia de cuidar su salud mental. Con motivo del Día de la Salud Mental, que se celebró el pasado 10 de octubre, compartió su perspectiva sobre la importancia de buscar ayuda profesional y el apoyo de especialistas para manejar sus emociones.

“Los temas del estrés y de la ansiedad, yo también sufro un poco a veces de eso, sobre todo yo que tengo a mi familia como lejos, creo también es importante apoyarse como en la gente muy querida, la gente cercana”, dijo frente a los reporteros.

“Yo soy súper pro, voy y tomo terapia, yo soy muy fan de eso y creo que a todos nos sirven porque todos tenemos (situaciones que resolver). No necesariamente estamos hablando de traumas desde pequeños, pero en el mundo pasan tantísimas cosas que necesitamos mucho más de esa amabilidad, de esa sonrisa. Muchas veces estoy viendo lo que está pasando, las guerras, todas las cosas complicadas de pronto si te abruma y también es muchísima información y todo lo tenemos al alcance de nuestras manos”, expresó.

A pesar de haber encontrado un equilibrio en su vida y estar atenta a su salud mental, Irina también reconoció las dificultades que ha enfrentado en este ámbito, revelando que ha atravesado momentos complejos. Con su enfoque en el autocuidado y su carrera, parece estar decidida a seguir avanzando y superando las adversidades.

“Yo (he tenido que trabajar) la ansiedad. Mi ansiedad viene mucho de cuando las cosas no las puedo controlar, cuando se me salen como de las manos y que son cosas que a lo mejor yo no tengo el control absoluto sobre algo, soy como muy de planear, organizar y si alguien me cancela… me empiezo a estresar muchísimo… es una de las cosas que he trabajado con mi terapeuta”, agregó.

