Zain Malik por muerte de Liam Payne: ‘Perdí a un hermano’

Mucho dolor ha dejado la muerte del cantante británico Liam Payne, quien cayó de un tercer piso en Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Ante esta noticia, sus compañeros en One Direction, la banda por la que se hizo famoso, han dejado sentidos mensajes para despedirlo.

Zayn Malik fue uno de los que dedicó unas palabras al famoso por todo lo que vivieron: “Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta de que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por haberme apoyado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida”.

“Cuando extrañaba mi hogar, a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora. Y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”, confesó.

También destacó el talento que tuvo y cómo eso ayudó en gran manera a la banda: “Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. No sabía nada en comparación, yo era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, podíamos confiar en ti para saber en qué dirección dirigir el barco”.

En el texto que lanzó la celebridad dejó ver lo afectado que está por esta dura noticia, pues Liam fue alguien cercano, a quien extrañará profundamente.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte cuánto daría por un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón, para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano”.

Liam Payne murió este 16 de octubre en circunstancias que todavía no quedan claras. Sin embargo, la hipótesis de que se quitó la vida es una de las que más fuerza cobra.

