19 libras pesaba niño de 4 años que murió desnutrido en hogar de Nueva York; padres arrestados y hermanitos hospitalizados

Apenas 19 libras (8.6 kilos) pesaba Jahmeik Modlin, niño de 4 años que murió tras ser hallado desnutrido en su hogar en Harlem (NYC), llevando al arresto de sus padres.

Los otros tres hijos de la joven pareja siguen hospitalizados tras ser hallados también “severamente desnutridos”. Irónicamente el refrigerador del hogar estaba lleno de comida, según los fiscales, informó PIX11 News.

Laron Modlin (25) y su esposa Nytavia Ragsdale (26) enfrentan cargos por homicidio por negligencia criminal y poner en peligro el bienestar de un menor, luego de que los oficiales llegaron al hogar ubicado en Adam Clayton Powell Boulevard poco antes de las 7:45 p.m. del domingo y encontraron al niño inconsciente y sin responder. Los paramédicos lo llevaron al Harlem Hospital, donde fue oficialmente declarado muerto.

Los fiscales dicen que el niño que falleció estaba desnutrido y deshidratado, sólo pesaba 19 libras al morir y su condición era crónica. Su padre negó las acusaciones, aún no ha sido procesado. Fue recluido en el hospital con ansiedad y no ha sido autorizado médicamente para comparecer ante el tribunal, destacó ABC News.

Los fiscales dicen que Ragsdale y Modlin aislaron a sus niños en casa, cortando lentamente cualquier contacto exterior mientras dejaban morir de hambre a su hijo menor. Los otros tienen 5, 6 y 7 años y están hospitalizados tan enfermos que no pueden retener alimentos sólidos. En cuanto a la madre, hay una orden de protección vigente, por lo que puede tener ningún tipo de contacto con ellos. La mujer no tiene antecedentes penales, lo que contribuyó a la decisión del juez de fijarle una fianza de $100.000 dólares.

Los fiscales dicen que Ragsdale mintió a la policía y dijo que su marido no estaba en casa la noche del domingo, pero en realidad sí se encontraba allí con sus cuatro hijos.

La Administración de Servicios para Niños (ACS) ya había investigado a Ragsdale por la desnutrición de su hijo, pero los investigadores no sustentaron la acusación, dijo una fuente policial a Daily News. Ahora los detectives están revisando el historial de ACS con los padres de la víctima. La fuente también dijo que el menor había nacido con marihuana en su organismo.

No está claro cuántas visitas se realizaron, pero un abogado que ha tratado con quejas de ACS anteriormente dijo que el hecho de que no haya pruebas obvias no significa que no estuviera sucediendo alguna irregularidad.

La ACS publicó oficialmente esta declaración: “La seguridad y el bienestar de los niños de la ciudad de Nueva York es nuestra máxima prioridad. Estamos investigando este incidente con el Departamento de Policía de Nueva York”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado murió en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En EE.UU. octubre es el Mes Nacional de Concientización Doméstica. La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En agosto una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

También ese mes una niña de cuatro años fue apuñalada varias veces en su casa en Nueva Jersey y su tía fue detenida como sospechosa. Y un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

En mayo Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

A fines de marzo un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica.

A principios de febrero una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx. En enero una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia en la ACS.

También ese año Julissia Batties falleció tras aparentemente ser golpeada de manera reiterada en su hogar en El Bronx, y su madre había impedido que la ACS entrevistara a la niña de 7 años.

En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ y www.988lineadevida.org

.