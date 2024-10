Entrevista: Concejal de Brooklyn Alexa Avilés se reafirma en que contrato a LUMA Energy en Puerto Rico debe ser cancelado

Nueva York – Alexa Avilés, la concejal de Brooklyn, se reafirmó en que, ante lo “crítico” de la crisis energética en Puerto Rico, se le debe cancelar el contrato a LUMA Energy y Genera PR, compañías privadas encargadas de operar los activos de transmisión y distribución, y de generación, respectivamente.

En entrevista exclusiva con El Diario, Avilés, de origen boricua, argumentó que las vicisitudes con el sistema eléctrico que enfrentan los puertorriqueños a diario están estrechamente ligadas a la condición “colonial” en la isla, bajo la que el Congreso de Estados Unidos impuso una Junta de Control Fiscal que le dio el visto bueno a ambos contratos.

La funcionaria, quien cumple su segundo término en el Concejo Municipal en representación del Distrito 38 que incluye Red Hook y partes de Park Slope, Sunset Park, Borough Park, Dyker Heights, Bensonhurst, y Bath Beach, encabezó el mes pasado una conferencia de prensa en la ciudad para pedir la cancelación de los contratos bajo el planteamiento de que las entidades no pueden cumplir ni siquiera con lo básico: reducir la recurrencia de los apagones.

En el evento de prensa, convocado por la coalición de organizaciones de la diáspora, Power4Puerto Rico, participaron otras cinco legisladoras de la Ciudad y del estado y representantes de LatinoJustice PRLDEF.

La actividad se realizó en la víspera de los siete años del embate del huracán María en Puerto Rico.

El grupo sostuvo que las empresas, particularmente LUMA Energy, han tenido tiempo suficiente para demostrar que son capaces de ofrecer un servicio efectivo y confiable y adelantar las metas de energía renovable, y no lo han hecho.

Este periódico contactó a Avilés para conversar más a fondo sobre la movilización junto a las otras políticas de origen boricua, y posibles próximas acciones para responder a la situación energética en el territorio.

A continuación, la entrevista completa a Avilés:

El Diario: “¿Por qué es importante que se discuta este tema en Nueva York, uno de los estados con la mayor cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos?”

Avilés: “Es crítico. El director ejecutivo de la Junta (Robert Mujica) es el exdirector de presupuesto de Nueva York, y el Congreso tiene un rol externo en determinar lo que pasa en Puerto Rico. Dado nuestro estatus colonial y el tamaño de nuestra diáspora, es importante que nosotros sopesemos estos asuntos. Los familiares de nosotros en la isla, con los que hablamos todo el tiempo, y que están sufriendo por esta situación, nosotros estamos abogando por ellos”

El Diario: “En este punto en el que estamos hablando, ¿cuál es su principal preocupación en términos del contrato de LUMA en Puerto Rico?”

Avilés: “Mi principal preocupación es que LUMA fue creada y no tiene la verdadera experiencia. Nosotros hemos visto a lo largo de los años que ha habido unos 8 aumentos en la factura de luz; no hay inversión en la infraestructura. Creo que hay $17,000 millones en fondos federales para reconstruir la red y ellos solo han invertido $1,300 millones. Y vemos a LUMA y a Genera señalándose mutuamente y nadie está haciendo, y los puertorriqueños están pagando más que nadie más en el mundo por electricidad y obteniendo un peor servicio. Los apagones afectan todo; afectan los negocios; situaciones que amenazan la vida. Está afectando las elecciones y frustrando a electores. Así que esto es un asunto muy serio…”

El Diario: “¿Usted tiene familia en Puerto Rico ahora mismo?”

Avilés: “Sí”

El Diario: “¿Dónde viven”

Avilés: “En Vega Baja y Guánica. Yo diría que unos 20 familiares. Muchos se han ido, especialmente los más jóvenes…”

El Diario: “¿Usted cree que este problema (eléctrico) está llevando a más puertorriqueños a mudarse a Estados Unidos?”

Avilés: “Es, definitivamente, una de las razones. Esto está conectado con la situación económica. Eso es muy malo; cuando no puedes conseguir empleo; donde todo ha estado deshabilitado por tanto tiempo. Obviamente, el huracán María devastó aún más. Sí (la crisis energética), definitivamente, es parte de. No puedo decir que es solo eso, pero es la situación económica en la isla; la incapacidad de conseguir cuidado médico; la comida es muy cara; todo está tan caro; los salarios son tan bajos. Y la gente, desafortunadamente, no tiene un organismo electo que los escuche. La Junta está controlada por el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos, y ellos pueden hacer lo que quieran, incluso en contra de la voluntad de la gente de Puerto Rico. Eso es algo muy antidemocrático”

El Diario: “Inmediatamente después del impacto del huracán María en Puerto Rico, vimos mucha movilización y esfuerzos por parte de la diáspora en Nueva York, incluyendo políticos y otros líderes, para ayudar en la recuperación de la isla. Después de esos años iniciales, ¿usted cree que Nueva York ha hecho lo suficiente para darle seguimiento a esos esfuerzos?”

Avilés: “Nueva York como Gobierno no lo ha hecho. Individuos o los puertorriqueños continúan apoyando a sus familiares y la gente en la isla. Pero, como Gobierno, no creo que hemos hecho lo suficiente. Y desafortunadamente, como muchas tragedias, lo que vemos es una actividad repentina, y luego, a medida que las cosas se mueven, la gente sigue adelante y los asuntos persisten. Y esta es, definitivamente, una de esas situaciones que es compleja y es a largo plazo. Yo quisiera ver a Nueva York fuertemente inmerso en alternativas solares para Puerto Rico y asegurarse que tenemos una red eléctrica que sea redistribuida. Obviamente esta situación de monopolio no está funcionando; asegurándose que los fondos federales se están moviendo y siendo invertidos y que realmente nos estamos reconstruyendo y recuperando. Yo sé que las congresistas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez pudieron asegurar una gran cantidad de inversiones con fondos federales, en particular para proyectos solares, pero yo creo que hay mucho que hacer. Nuestra voz es importante porque, de nuevo, Puerto Rico es una colonia…”

El Diario: “En el Concejo de Nueva York, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico?”

Avilés: “Desafortunadamente, somos el organismo local de la ciudad de Nueva York. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, lo más importante, es crear conciencia y levantar las voces puertorriqueñas de la isla y sus necesidades. Así que, cuando los puertorriqueños dicen que quieren fuera a la Junta, nosotros queremos apoyar eso. Si piden una auditoría a la deuda, nosotros apoyamos eso. Nuestro asunto primario es levantar las voces sobre lo que los puertorriqueños están batallando en la isla, alrededor de las soluciones que ellos quieren ver; como en el contexto de la energía, ellos han pedido proyectos solares para realmente invertir en energía más distribuida. Y eso es sobre lo que nosotros vamos a abogar. Desafortunadamente, nosotros no podemos aprobar leyes; nosotros pasamos resoluciones para decir que LUMA ha hecho un terrible trabajo y que necesitamos cancelar el contrato, entre otros tipos de resoluciones, que son básicamente unas declaraciones al gobierno federal que tiene, honestamente, la última palabra sobre Puerto Rico, para decirles que estamos del lado de la gente de Puerto Rico y exigiendo estas cosas. Desafortunadamente, no hemos visto una acción definitiva”

El Diario: “El CEO de LUMA insiste en que heredaron una red maltrecha y que ellos están haciendo lo mejor que pueden para solucionar esta situación, que es una muy compleja. ¿Qué le parecen a usted estos argumentos?”

Avilés: “Yo estoy contenta de que ellos reconocieron que tienen un sistema dañado, eso fue para lo que ellos apostaron. Ellos llegaron diciendo que podían hacer el trabajo. Oye, yo creo que es claro que, durante el tiempo en que PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica / AEE) operaba, hubo muchos problemas…,y la dependencia energética de Puerto Rico y las políticas para mantener la dependencia en combustibles fósiles y la inversión para esa infraestructura, es un problema grande y continúa siéndolo. Y no es porque los puertorriqueños no han estado abogando por energía solar, por fuentes renovables y sostenibles. Ellos están invirtiendo incluso en tuberías de gas…Los puertorriqueños han estado batallando contra todo esto por muchos años. Yo le diría al CEO de LUMA, ellos favorecieron ese contrato y le han pagado una abultada cantidad de dinero y no vemos los resultados de ese dinero. Desde el principio hemos estado diciendo que no estaban preparados, y yo ni siquiera estoy segura de que tengan las cualificaciones, que es algo que hemos visto una y otra vez. Así que ellos ni siquiera deberían estar en esta situación, y no hay razón para mantener un contrato a un contratista no cualificado que no puede cumplir ni con lo esencial. Ellos ni siquiera pueden cumplir con las metas básicas. Han demostrado eso por un largo periodo de tiempo y continúan incrementando la tarifa. No hace ningún sentido. Eso nunca pasaría aquí en Nueva York. Imagínate, apagones todos los días…”

El Diario: “¿Qué realmente puede pasar con el contrato de LUMA cuando Puerto Rico está próximo a un cambio de administración de gobierno y las elecciones a la vuelta de la esquina?, ¿usted cree que este tema es realmente una prioridad?”

Avilés: “Lo primero que tenemos que reconocer es que Puerto Rico es una colonia, y a pesar de las elecciones, es la Junta y el Congreso de EE.UU. los que van a decidir qué es lo que va a pasar. Yo creo que todos los candidatos a gobernador han prometido cancelar el contrato. El director ejecutivo de la Junta ha dicho, ‘no, bajo ninguna circunstancia’. Así que lo primero es reconocer que el gobierno federal va a decidir qué es lo que se va a hacer. A mí no me gusta eso. Yo creo que la gente de Puerto Rico debe estar decidiendo lo que necesita pasar aquí…Yo creo que debemos asegurarnos de que haya un plan real con un proveedor competente o varios proveedores, porque realmente creo en la descentralización. Yo creo que el monopolio no ha demostrado mucho…”

El Diario: “Al menos tres candidatos a la gobernación han prometido cancelar el contrato de ganar. ¿Esto es entonces pura estrategia política?”

Avilés: “Es política. Yo creo que ellos saben que los puertorriqueños están hartos con este contrato y con esta situación, y yo creo que es la cosa fácil de decir, pero yo sé que todo el mundo sabe que la Junta controla las políticas, y la Junta tiene más poder que el gobernador de Puerto Rico, y el Congreso tiene más poder que el gobernador y sobre Puerto Rico. Esa es una realidad colonial de nuestra isla en estos momentos…”

El Diario: “Se ha planteado que, si se cancela el contrato LUMA, el pueblo de Puerto Rico tendría que pagarle más a LUMA que lo que paga ahora”

Avilés: “El miedo es bueno para el statu quo. Y puede que sea verdad, pero también puede ser que no sea verdad. Yo creo que si nosotros realmente consideramos un plan completo que tenga todas las opciones sobre la mesa, y el Gobierno invierte en ese tipo de plan, que, de nuevo, se centra en lo que la gente ha pedido, fuentes de energía renovable, microrredes, un sistema más confiable, yo creo que vamos a ver un resultado diferente. Yo no pienso que debemos paralizarnos por el miedo, porque ya hemos pagado por 8 aumentos; y bajo el sistema actual, ¿quién piensa que los aumentos van a parar?”

El Diario: “Por décadas, la Autoridad estuvo bajo control público y no fue para beneficio de la gente. ¿Qué la hace pensar que con un cambio de mando o retornar a manos públicas las cosas cambiarán?”

Avilés: “Yo creo que una cosa está clara: la Autoridad tiene un montón de problemas; LUMA tiene problemas peores…Nosotros tenemos que reconocer la realidad de la situación y reconocer que hay otras cosas que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que, con el contrato, muchos de los empleados más calificados y con experiencia de PREPA los sacaron, y quiénes vinieron, empleados estadounidenses que no conocían a Puerto Rico, que no contribuyen en nada y aquí estamos. Honestamente, yo creo que hay muchas maneras de hacer esto que no es todo de esto y nada de lo otro, pero lo que tenemos ahora, sin lugar a dudas, es mucho peor…Yo cuestiono esta noción de que solo el mercado privado puede arreglar esto, porque estamos en el año 7 (de María) con el mercado privado y no se ha demostrado nada, excepto más aumentos y peor servicio”

El Diario: “Las autoridades federales tienen una responsabilidad de darle seguimiento a los procesos de recuperación y reconstrucción en Puerto Rico. Han pasado 7 años desde que María impactó a Puerto Rico y queda mucho dinero federal por desembolsar. ¿Cómo usted evalúa la gestión de agencias como FEMA, el Departamento de Energía?, ¿deben hacer más para arreglar esta situación?”

Avilés: “Estas agencias son muy burocráticas, y luego le añades la capa de la colonia de Puerto Rico, con un gobierno también burocrático; juntos trabajan de manera muy poco eficiente. Pero yo diría que si EE.UU. continúa teniendo a Puerto Rico como posesión, tienen una responsabilidad de asegurar que cualquier dinero federal que sea ofrecido, sus sistemas funcionen apropiadamente, para obtener los resultados que se buscan. Si los sistemas no están operando apropiadamente, tenemos que mirarlos y ver cuál es el problema, porque al final lo que va a ser es una pérdida de dinero federal y afecta a la gente que esperan asistencia y no la reciben. Durante la Administración Trump hubo mucha obstrucción, y el dinero no llegaba a la isla cuando se necesitaba, y años en los que la situación se puso peor y se agravó…Luego las cosas empezaron a soltarse…Pero es en nuestro mejor interés que oficiales públicos electos en todos los niveles se aseguren que las cosas funcionen, y que las condiciones de la gente de Puerto Rico son la meta principal; no las corporaciones, no los políticos…”

El Diario: “Recientemente, se realizó una audiencia en la Cámara de Representantes para evaluar la crisis energética en Puerto Rico y el foco fue LUMA Energy y Genera PR. Los republicanos señalaron a los demócratas y a la Administración Biden- Harris por no estar allí o enviar representantes. ¿Cuál es su análisis de esto?”

Avilés: “Yo no vi la audiencia, pero me imagino que fue más de lo mismo. Es un juego de circo de repartir culpas…Ellos no deberían estar empeñando el tiempo en culpar a nadie si su interés fuera la gente de Puerto Rico y el bienestar de la isla. Eso me dice que la desviación fue porque no están interesados en el asunto. En lugar de enfocarse en el asunto y usar su poder en la medida de su capacidad, es claro y verdadero que usualmente el Partido Republicano favorece corporaciones y el estatus colonial que ellos puedan manipular y enriquecerse. Sin embargo, es también verdadero que los demócratas no han apoyado a Puerto Rico de la manera que se necesita y apoyado en asuntos como, por ejemplo, la Junta. Así que, más allá de partidos, lo que tenemos que asegurarnos es que el enfoque esté en solución de problemas, no en culparse unos a otros, porque al culparse mutuamente significa que nadie está haciendo lo que tienen que hacer”

El Diario: A pesar de que en la diáspora hay inconformidad con el trabajo de LUMA, yo no veo movilización en la calle u otro tipo de denuncia acá en Nueva York, ¿por qué es eso?”

Avilés: “Es una cosa que me parte el corazón cada día. Ahora mismo yo creo que la gente debe estar movilizándose en la calle como con lo de Eric Adams, necesitamos una campaña como ‘Eric renuncia’. Muchos de los puertorriqueños aquí, dependiendo del tiempo que has estado aquí, estamos lidiando con diferentes asuntos. Los puertorriqueños en mi distrito (38) son multigeneracionales; siguen conectados con la isla de muchas maneras, pero tal vez LUMA no está en sus prioridades. Les importa el recogido de basura o que no consiguen trabajo. Realmente depende del nivel de conexión con la isla. Además, yo creo que, desafortunadamente, la gente está muy insatisfecha con el Gobierno, y están hartos con el Gobierno, y han decidido alejarse. Obviamente, yo estoy comprometida con la democracia y estoy comprometida en demostrar cada día, cuando voy al trabajo y le digo a mi equipo, ‘hoy es un nuevo día para recordarle a los miembros de la comunidad que el Gobierno puede trabajar para ellos’, porque en muchos sentidos el gobierno de EE.UU. ha trabajado en contra de comunidades de color. Pero, como yo veo mi trabajo, es recordarle a la gente que el Gobierno puede y debe trabajar por ellos. El Gobierno es bueno, no es una cosa mala; hay personas que hacen cosas malas. Pero el Gobierno debe ser algo que trabaje bien. Así que nosotros tenemos que reconstruir la confianza con los boricuas aquí, los amigos en la diáspora y todos nuestros residentes de que el Gobierno puede trabajar a su beneficio y a su favor…”

El Diario: “Actualmente, Florida, es el estado con más puertorriqueños en la nación. Alguna gente dice que Nueva York ha perdido poder en términos de la diáspora puertorriqueña. Le pregunto, ¿usted coincide con eso?, ¿de qué manera Nueva York sigue siendo un punto central para la diáspora?”

Avilés: “Yo diría que Nueva York ha cambiado. Como has dicho, Florida tiene más puertorriqueños que Nueva York y esto es resultado, directamente, del huracán María, y mucha gente mudándose de la isla a Florida. Y también Florida es más barato que NY. Así que la situación económica de NY, los puertorriqueños aquí no son ricos, y ellos se han estado mudando de NY y a lo largo del país, primeramente, a causa de la situación económica, porque no pueden comprar casa, no pueden estar mejor con sus familias. Nuestra comunidad, en efecto, ha disminuido, pero seguimos siendo parte del tejido cultural de la ciudad, y yo creo que siempre será así. Se siente que ha habido una pérdida de poder porque ha habido una pérdida de comunidad, en términos de números. Pero todavía tenemos un buen número de oficiales electos de origen puertorriqueño; seguimos teniendo gente en posiciones altas; ya no tenemos tantas organizaciones sin fines de lucro enfocadas en los puertorriqueños como teníamos, pero los números están subiendo. Así que ha ido cambiando, por supuesto; pero, para mí, seguimos siendo un lugar muy importante de la historia puertorriqueña y su diáspora, a pesar del cambio demográfico. Incluso, en mi propio distrito, que era muy puertorriqueño, la población puertorriqueña ha decaído tremendamente. Y ahora tenemos más mexicanos y gente de Sudamérica, y otros latinos de otros países. Así que definitivamente, ha habido un cambio…”

Sigue leyendo:

7 años del huracán María, políticos en NY piden cancelar contrato de LUMA por trato “cruel” a puertorriqueños

Entrevista a Asambleísta de NY Jessica González Rojas: transición de Puerto Rico a SNAP tiene que hacerse ahora

Juan Dalmau insiste en cancelación de contratos de LUMA Energy y Genera PR como parte de plan de gobierno de la Alianza

Republicanos cuestionan ausencia de funcionarios de Administración Biden en vista sobre LUMA y red eléctrica de Puerto Rico

¿Qué debe ocurrir antes para que el gobierno de Puerto Rico cancele el contrato con LUMA?

Delegados demócratas de Puerto Rico aprobaron resolución en contra de la Junta, ¿de qué se trata?