Revelan que Jennifer López está planeando un nuevo álbum 

Luego de su mediática separación de Ben Affleck, de la cual habló por primera vez durante una reciente entrevista con el medio Interview Magazine, Jennifer López estaría más que preparada para regresar a lo más alto de la “escena artística” con un nuevo proyecto musical.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la intérprete de 55 años, al medio Page Six, López buscaría crear un nuevo álbum, a través de un gran “éxito de baile”, tras el fracaso de su más reciente disco “This Is Me… Now”.

Por lo anterior, según lo mencionado, la también actriz estaría reuniéndose, junto a su equipo de trabajo, con diversos compositores.

Se han acercado a los compositores. Ella quiere un gran éxito de baile” Fuente cercana a Jennifer López

Jennifer López busca ser protagonista nuevamente

Según lo mencionado por el mismo insider, la intérprete de “On The Floor” estaría en búsqueda de un éxito que le “abra la puerta” al lanzamiento de otros sencillos que le permitan conceptualizar un nuevo álbum.

Su prioridad (en cuanto a su carrera) es la música. No tiene sentido que ella entre en ello a menos que sea grande. Ella necesita un gran éxito” Fuente cercana a Jennifer López

Las recientes declaraciones de la fuente cercana a López contradeciría lo dicho por la misma artista a inicios de año, y previo al lanzamiento de “This Is Me… Now”, en donde mencionó que podría retirarse de la música.

La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de esto. No le digas a Benny, (su representante), que eso es lo que estoy pensando, este podría ser mi último álbum” Jennifer López – Cantante

Lo señalado por el insider a Page Six se unen también a lo mencionado por otra fuente cercana a la nacida en El Bronx, al medio Daily Mail, quien reveló que la cantante estaría planeando una estrategia, de dos etapas, para retomar su carrera, por todo lo alto, en 2025.

Según lo difundido, López estaría buscando iniciar su “retorno” mediante la búsqueda de su primera nominación al Oscar gracias a su papel en la cinta “Unstoppable”, la cual tuvo su estreno durante el pasado Festival de Cine de Toronto.

Se reveló que Jennifer López platicó con Matt Damon de manera “prolongada”. Crédito: Grosby Group

De manera irónica, la cinta con la que la cantante buscaría posicionarse en lo más alto de la escena actoral, es producida por su ex marido, Ben Affleck, y el mejor amigo de este, Matt Damon.

Aunado a lo anterior, y luego de la cancelación de su gira “This Is Me… Now Tour”, López estaría planeando una nueva gira mundial donde interpretaría algunos de sus éxitos más importantes en su carrera.

