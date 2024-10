“No hay que tirar todo a la basura”: Ancelotti tras la goleada ante el FC Barcelona

El DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que su equipo no va a “bajar los brazos” tras ser derrotado 0-4 en el clásico por el Barcelona en el Santiago Bernabéu, recordó que la última vez que se dio este resultado ganó Liga y ‘Champions’, y pidió que no se tire “todo a la basura” porque su equipo hizo cosas buenas hasta que encajó el primer gol.

“Ha sido igualado con empate, hemos tenido oportunidades, hemos podido marcar pero nos ha faltado acierto para tomar ventaja. Cuando ellos han marcado nos han hecho dos que nos ha quitado toda la energía. Con el 0-2 han tenido espacios, hemos arriesgado en el uno contra uno atrás y nos han generado muchas oportunidades”, analizó.

“La primera parte me ha gustado pero estamos dolidos, es un momento duro y difícil. Agradezco a la afición el empuje hasta el minuto 90. Tenemos que seguir trabajando, no tenemos que tirar nada a la basura porque el equipo ha competido y ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. La temporada es muy larga, no tenemos que bajar los brazos y hay que aprender como hicimos la temporada pasada”, añadió.

Consciente de que recibirá críticas por su planteamiento táctico, perdiendo la batalla ante Hansi Flick, el técnico italiano aseguró que lo repetiría de nuevo si pudiera empezar el partido de nuevo.

“No me arrepiento porque la primera parte hemos seguido la línea del partido ante el Dortmund, presionamos arriba y les costó la salida. Tuvimos oportunidades, marcó Mbappé por fuera de juego por poco, Vinícius la tuvo. La idea era presionar más y lo hicimos por 60 minutos. Es un momento duro tras 42 partidos invicto. No sería serio tirar todo a la basura con un equipo que lo puede hacer mejor y estoy convencido de que lo haremos”, manifestó.

Ancelotti explicó los incidentes ocurridos entre banquillos al final del partido. “Ha pasado algo con el asistente, no con Flick. No ha sido un señor por celebrar delante de nuestro banquillo, se lo he dicho a Flick y estaba de acuerdo”.

Justificó el técnico italiano los errores de Kylian Mbappé, que incurrió continuamente en fuera de juego y falló las que tuvo en posición legal. “Hemos arriesgado, sabíamos que ellos utilizaban una línea alta y por poco no lo hemos aprovechado. Mbappé ha tenido oportunidades para marcar, es normal que haya caído en fueras de juego pero ha tenido tres o cuatro para marcar y necesitaba más acierto”.

Para Ancelotti el 0-4 “no refleja lo que ha pasado en el campo” y la goleada se produjo por los riesgos que tomó buscando una nueva remontada. “Han merecido ganar por el acierto que han tenido pero nos pudimos adelantar y lo hicieron ellos. Tomaron ventaja por confianza pero hasta el primer gol fue muy igualado y nosotros tuvimos más oportunidades”.

“De una derrota se puede aprender muchas cosas, un poco de autocrítica es fundamental, tenemos que hacerla pero no tirar todo a la basura porque la primera parte ha sido buena y no me equivoco porque llevo 48 años en el fútbol. Es una derrota, un momento duro con el equipo que está mandando en LaLiga en este momento. Es el clásico y por eso más duro. Es distinta a la de Lille, siendo claro, ahí no competimos y jugamos mal. Hoy el resultado pesa porque arriesgamos los últimos 30 minutos pero es una derrota distinta”, sentenció.

