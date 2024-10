Hermanos Wayans anuncian su regreso a la saga de “Scary Movie” 

Luego de que en meses anteriores se revelara el “reboot” de la saga “Scary Movie”, a cargo del estudio Paramount Pictures y Miramax, los hermanos Wayans, responsables del inicio de la exitosa saga, revelaron su involucramiento en el reinicio de la franquicia en 2025.

A través de sus redes sociales, el actor Marlon Wayans mencionó su regreso a junto a sus hermanos, Keenen y Shawn con una fotografía en donde aparece el personaje protagonista de la primera cinta, el cual parodia al conocido asesino “Ghostface” de la saga “Scream”.

¡¡¡ESTAMOS DE VUELTA!!! Después de casi 20 años, los hermanos Wayans finalmente van a dar a los fans lo que han estado pidiendo…¡un regreso a la franquicia SCARY MOVIE!. Estamos deseando volver a divertirnos en la pantalla grande” Marlon Wayans – Actor

“Scary Movie” toma forma

Aunado a la publicación de Wayans, el represente del mismo difundió un comunicado en donde se reveló que el guión también correrá a cargo de los hermanos Wayans, quienes se vuelven a reunir en un nuevo proyecto tras 18 años de distanciamiento laboral.

Recordamos a la gente riendo en los pasillos y esperamos que eso vuelva a suceder. Esperamos trabajar con Jonathan Glickman y su equipo en el nuevo Miramax para llevar estas risas a los cines, donde pertenecen" Comunicado de los hermanos Wayans – Actor

Aunado a lo anterior, Jonathan Glickman, CEO de Miramax, también reveló su entusiasmo y alegría por “tener de vuelta” a los afamados hermanos: “Es una doble reunión. El momento es perfecto para traer de vuelta la serie a la pantalla grande y tenemos la suerte de tener la visión cómica única de Keenen, Marlon y Shawn llevándola a audiencias de todo el mundo”.

Hasta el momento, y tras el anuncio de los regreso de los hermanos Wayans, no se ha revelado la trama de la nueva cinta de la saga. Sin embargo, y debido a lo hecho anteriormente, en donde han parodiado a un gran número de cintas de terror como “Scream”, “I Know What You Did Last Summer”, “The Blair Witch Project”, entre muchas otras, esta podría incluir chistes y referencias a cintas del género de los últimos años.

Durante el inicio de la franquicia, entre los años 2000 y 2001, las cintas contaron con la participación de Shawn y Marlon Wayans como actores y guionistas. En tanto, Keenen Ivory Wayans fungió como director de las mismas.

Sin embargo, y a partir de la tercera entrega, los hermanos Wayans se desligaron de la franquicia, algo que se evidenció en la reducción de la calidad de las siguientes películas, su baja taquilla y la finalización de la misma unos años después.

Respecto al posible regreso de los actores originales, como la actriz estadounidense Anna Faris, la intérprete mencionó, de forma reciente, que estaría dispuesta a retomar su papel, entre risas, si se le ofreciera una buena cantidad de dinero.

Aunado a lo anterior, Faris también mencionó que volvería a “Scary Movie” si también volviera su compañera de reparto Regina Hall, con quien compartió pantalla en 4 cintas de la saga.

