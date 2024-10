Arnold Schwarzenegger anuncia su voto por Kamala Harris y rechaza a Trump

Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador republicano de California, anunció públicamente que votará por la candidata demócrata Kamala Harris para las presidencia de Estados Unidos.

Schwarzenegger, quien ya había rechazado votar por Donald Trump en las elecciones de 2016 y 2020, se pronunció abiertamente por primera vez a favor de un candidato demócrata, enfatizando su preocupación por el futuro del país y su descontento con el actual estado de la política en ambos partidos.

“No suelo hacer recomendaciones. No me gusta la política y no confío en la mayoría de los políticos”, afirmó Schwarzenegger en su comunicado.

El actor y exgobernador no escatimó en críticas hacia los dos partidos políticos, señalando que los republicanos “han olvidado la belleza del libre mercado, aumentado el déficit y rechazado los resultados de las elecciones”.

Mientras que cuestionó también las políticas locales de los demócratas, a quienes señaló como responsables de un aumento en los índices de criminalidad en las ciudades.

No obstante, Schwarzenegger explicó que su mayor preocupación es el desprecio de Trump por los valores fundamentales de la democracia estadounidense.

“Un candidato que rechaza los resultados electorales es tan antiamericano como se puede ser”, señaló. También criticó a Trump por considerar que divide al país en lugar de construirlo, recordando el ataque al Capitolio en 2021.

Además, criticó la retórica divisoria del expresidente, que según él, promueve un “clima de odio” y va en contra de la esencia de unidad que el país representa.

“Pasar la página” de Trump

El exgobernador explicó que su decisión no fue fácil, ya que mantiene desacuerdos con las políticas de los demócratas, especialmente en temas como el déficit y la seguridad en las ciudades.

Aun así, expresó que Harris y Walz representan una oportunidad para “pasar la página” y superar la división. “Es hora de cerrar este capítulo de la historia estadounidense”, enfatizó.

“Quiero avanzar como nación y, aunque tengo desacuerdos con los demócratas, creo que la única forma de hacerlo es con Harris y Walz”, aseguró.

En sus últimas líneas, Schwarzenegger fue contundente al afirmar que votar es la forma en que el país puede avanzar y dejar atrás la polarización que ha caracterizado los últimos años. “Es solo un juego para ellos, pero es la vida para mis compatriotas estadounidenses. Deberíamos estar enfadados”, dijo.

Schwarzenegger concluyó instando a todos los estadounidenses a votar, independientemente de sus preferencias políticas. “Incluso si no están de acuerdo conmigo, voten, porque eso es lo que hacemos como estadounidenses”, finalizó, compartiendo un enlace a la página de información para votantes.

