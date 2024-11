Ed Sheeran gana apelación tras ser acusado de copiar un tema de Marvin Gaye

El cantante británico Ed Sheeran resultó airoso de la demanda interpuesta por Structured Asset Sales (SAS), dueña de los derechos del tema de Marvin Gaye “Let’s Get It On”, en donde se mencionaba que el artista de 33 había copiado ilegalmente la canción de Gaye con su canción “Thinking Out Loud”.

De acuerdo con lo difundido por diversos medios especializados, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York declaró que los derechos de autor del tema de Marvin Gaye se limitaban, únicamente, a la partitura esquelética que los editores de la canción registraron ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos.

Por lo anterior, se determinó que las partes subsecuentes del tema, provenientes de guitarras, batería, bajo y otros elementos musicales, no estaban protegidos por los derechos de autor.

Ed Sheeran logra un nuevo triunfo

Durante la comparecencia del pasado viernes 1 de noviembre, el mismo artista, a través de sus representados, Warner Music y la editorial musical Sony Music Publishing convencieron al juez en cuestión para desestimar la demanda de SAS, propietaria del 11.11% de la canción, de 2018.

Sin embargo, el juez de distrito Louis Stanton desestimó el caso al considerar que los elementos musicales, supuestamente plagiados, son sumamente comunes para ser catalogados como una violación a los derechos de autor.

Los bloques de construcción musicales básicos como las notas, los ritmos y los acordes generalmente no están sujetos a derechos de autor” Jueces del caso

Anteriormente, el mismo Sheeran triunfó sobre una segunda demanda interpuesta por los herederos por Ed Townsend, quien era propietario de la canción “Let’s Get It On”, en un mediático juicio.

A pesar de lo anterior, aún prevalece otra demanda hecha por SAS contra el cantante inglés basada en los derechos de grabación del tema de Marvin Gaye. Este caso permanece en proceso.

Tras la revelación del “triunfo” de Sheeran, los representantes del mismo han evitado revelar o compartir información referente al caso. En tanto, SAS y algunos de sus colaboradores también decidieron guardar silencio tras la resolución del caso.

El cantante inglés formó parte del nuevo disco del tenor italiano Andrea Bocelli “Duets (30th Anniversary)” con el tema “Perfect Symphony”, lanzado el pasado 31 de octubre.

El disco del artista europeo también cuenta con la participación de grandes creadores de la talla de Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Luciano Pavarotti, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli, Hanz Zimmer, entre otros.

Continúa leyendo:

VIDEO: Ed Sheeran reveló por qué no tiene teléfono celular desde hace casi una década

Ed Sheeran desató la locura al festejar el ascenso de su equipo a la Premier League [Video]

El apartamento que Ed Sheeran alquiló en Nueva York ahora es mucho más costoso