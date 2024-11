Juicio a alcalde de Nueva York será en abril: acusación federal de corrupción

Un juez fijó para el 21 de abril de 2025 el comienzo del juicio por cargos federales de corrupción al alcalde (D) de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

La fecha establecida ayer molestó a la defensa, que pedía un juicio antes para atender “graves, graves preocupaciones demócratas”, es decir, la posible campaña de reelección del alcalde, destacó ABC News. Las elecciones deberían realizarse en noviembre de 2025 y ya muchos en su partido han expresado el deseo de ir a las primarias.

“Hay un momento a principios de abril en el que la gente sabe quién está en la papeleta”, dijo el abogado defensor Alex Spiro durante una audiencia el viernes. “O se presenta con esto sobre su cabeza o se presenta con esto terminado”.

El juez Dale Ho dijo que apreciaba el interés en un juicio rápido “que tiene cualquier acusado, pero en particular el que tiene el alcalde Adams dado el ciclo electoral. Pero también tengo que ser realista sobre lo que creo que se puede hacer”, continuó.

En la víspera, el jueves el mismo juez de la Corte Federal de Manhattan rechazó la solicitud del alcalde de realizar una investigación formal sobre sus acusaciones de que las autoridades federales han filtrado información confidencial a la prensa sobre su procesamiento por supuesta corrupción.

La defensa argumentó también durante la audiencia de ayer que un cargo de soborno debería ser desestimado porque la presunta conducta no cumple con la definición legal de “soborno”. Mientras el alcalde observaba en silencio en el tribunal, el abogado defensor John Bash argumentó que los fiscales federales no pudieron demostrar que Adams hiciera algo más que negociar reuniones y concertar llamadas telefónicas. El juez aún no ha emitido un fallo sobre esa solicitud de la defensa.

El 26 de septiembre Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Al día siguiente se declaró “no culpable” al acudir por primera vez al tribunal federal, para responder a la acusación federal de cinco cargos en 57 páginas firmada por el fiscal federal Damian Williams.

Desde entonces han crecido las voces pidiendo la salida del alcalde. Pero él ha insistido en que no lo hará. La gobernadora Kathy Hochul, quien tiene el poder para destituirlo, hasta ahora sólo le pidió a su compañero en el Partido Demócrata que “encuentre el camino adecuado para seguir adelante”.

La acusación formal de cinco cargos lo acusan de aceptar durante años regalos de viajes de lujo a cambio, entre otras cosas, de persuadir al Departamento de Bomberos (FDNY) para que aprobara la apertura del nuevo consulado de Turquía en Manhattan a pesar de las persistentes preocupaciones de seguridad de los inspectores.

69% de los neoyorquinos cree que el alcalde Eric Adams debería renunciar o ser destituido (63%) por la gobernadora después de que lo acusaran de presunta corrupción federal, según una encuesta publicada a principios de octubre.

La última vez que Nueva York vivió un sismo político fue en el verano de 2021, cuando el poderoso gobernador (D) Andrew Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido precisamente por Hochul, su entonces vicegobernadora, quien pasó a ser la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal. Durante esa crisis 59% pidió la salida de Cuomo en un sondeo.

Adams, de 64 años, fue policía NYPD por más de dos décadas hasta retirarse como capitán, luego senador estatal (2006-2013) y presidente del condado Brooklyn (2013-2021). Ahora está acusado de haber aceptado beneficios de viaje y donaciones ilícitas de campaña de funcionarios turcos a cambio de acelerar la apertura de la sede diplomática de ese país en Manhattan en 2021, después de haber triunfado en las primarias demócratas para la alcaldía.

Ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de enero de 2022. En noviembre de 2023 el alcalde tuvo que interrumpir un viaje a Washington DC y volver a Nueva York al trascender que agentes del FBI habían confiscado sus dispositivos electrónicos, incluyendo su iPad y teléfono. Esos equipos luego fueron retornados. Días después Adams también fue demandado por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido hace 31 años, cuando él era oficial de NYPD.

Al alcalde le quedan muy pocos aliados en Nueva York y Washington DC, incluso dentro de su partido que, en la recta final de elecciones presidenciales, parece querer alejarse aún más de él. De hecho, la noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Joe Biden.

“Cuando el gobierno federal no hizo nada mientras sus políticas de inmigración fallidas sobrecargaban nuestro sistema de refugios sin ningún alivio, puse a la gente de Nueva York por delante del partido y la política”, insistió el alcalde esa noche en una declaración leída en video.

En paralelo, varios altos funcionarios cercanos al alcalde han renunciado o han sido despedidos en los últimos meses. Las casas y teléfonos de algunos de ellos fueron requisadas por las autoridades federales el 4 de septiembre. Hasta ahora no se han anunciado cargos contra ninguno de ellos, sólo Adams ha sido acusado.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.