59% pide salida del gobernador Cuomo de Nueva York como sea: renuncia o destitución, según encuesta

Políticos a todo nivel y de ambos partidos -incluyendo al propio presidente Joe Biden- y también la mayoría (59%) del electorado neoyorquino, que es mayormente demócrata, coinciden en que Andrew Cuomo debe abandonar la gobernación, sea por renuncia o destitución.

Horas después del explosivo informe de la fiscalía estatal concluyendo que Cuomo acosó sexualmente a empleadas estatales, anoche un sondeo Marist arrojó que 59% de los neoyorquinos pide su salida inmediata del cargo que ocupa desde 2011, y al cual había dicho que se iba a lanzar de nuevo en 2022.

En tanto, casi un tercio de las personas encuestadas (32%) dijo que Cuomo debería terminar su mandato el 1 de enero de 2023, a pesar de que el informe indicó que “el gobernador acosó sexualmente a varias mujeres, creando un ambiente de trabajo tóxico”, destacó Pix11.

Más allá, un contundente 78% de los consultados dijo que es hora de un nuevo liderazgo estatal, cifra superior al 58% de febrero. En tanto, menos de la mitad (44%) considera que el gobernador hizo algo ilegal y 11% dijo que aún merecía ser reelegido en los comicios de 2022.

La mayoría de los votantes demócratas encuestados (52%) cree que debería dimitir y 48% está a favor de que sea acusado. Sin sorpresas, entre los opositores republicanos -que son minoría en Nueva York- la cifra es mucho más alta (80%) al pedir que Cuomo sea procesado legalmente por sus acciones contra mujeres.

“El tribunal de opinión pública cree que las acusaciones contra el gobernador Cuomo justifican su

destitución del cargo”, comentó el Dr. Lee M. Miringoff, director de Marist Poll. “Si no renuncia, casi 6 de cada 10 neoyorquinos creen que debería ser acusado. Incluso si sobrevive a este escándalo, sus perspectivas de reelección están por los suelos y hasta su base demócrata lo abandona”.

A la actual vicegobernadora Kathy C. Hochul le correspondería por ley asumir el puesto de Cuomo e incluso podría postularse a seguir en el cargo. Nueva York nunca ha tenido una gobernadora e irónicamente ese hito femenino se lograría por las denuncias de acoso sexual a mujeres.

Hochul, compañera electoral de Cuomo en 2014 y 2018, se unió ayer mismo al coro condenando su conducta, tras el anuncio de las conclusiones del informe presentado por la fiscal general de NY, Letitia James, denunciando que su otrora aliado gobernador había violado leyes estatales y federales en sus relaciones laborales.

“El acoso sexual es inaceptable en cualquier lugar de trabajo y ciertamente en el servicio público. La investigación de la Fiscal General ha documentado un comportamiento repulsivo e ilegal del gobernador hacia varias mujeres”, dijo ayer Hochul en un comunicado.

Cuomo también había sido mucho antes cuestionado por un escándalo en teoría mayor: las muertes masivas de ancianos durante la pandemia. Además, lo han acusado del supuesto uso de personal de la gobernación para publicar un polémico libro auto alabándose por su gestión durante el coronavirus.

Al momento Cuomo sigue negando haber actuado mal en todos esos casos y no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando dimitir. Su fallecido padre, Mario Cuomo, también fue gobernador por tres períodos (1983/1994), hasta ser vencido por George Pataki (R) al buscar otra reelección.

El plan de Cuomo era lanzarse otra vez en 2022, apoyado en una alta popularidad que se ha ido desplomando este año por las varias investigaciones que ahora tiene abiertas. En contraste, en 2020 sus aliados hablaban de que tenía potencial para llegar a la Casa Blanca, como mandatario o vice presidente.

Los detalles de la última encuesta Marist pueden leerse aquí.

Should Gov. #Cuomo resign from office? See the results of our just released poll of NYS. https://t.co/ZfYQ7qEgsu

— Marist Poll (@maristpoll) August 4, 2021