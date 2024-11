Bebé murió de hambre en hogar de Nueva York; 2do caso en menos de un mes

Joseph Heben Jr., recién nacido de un mes que murió en julio en Staten Island (NYC), falleció por “complicaciones de desnutrición severa” y el caso fue declarado homicidio, dijo ayer la Oficina del Médico Forense (OCME).

Fue el 2do reporte forense similar en menos de un mes en NYC, luego de Jahmeik Modlin, un niño de 4 años que pesaba sólo 19 libras cuando murió el 13 de octubre después de caer inconsciente en el apartamento de su familia en Harlem, Manhattan. Sus padres fueron arrestados y sus tres hermanos mayores también fueron diagnosticados como desnutridos.

En el caso de Heben Jr. no se han anunciado arrestos. El infante fue llevado al Staten Island University Hospital inconsciente el 20 de julio y posteriormente murió. Más de tres meses después, el examen forense determinó que fue víctima de un homicidio.

Vecinos de los padres, a quienes Daily News no nombra porque no han sido acusados, dijeron que la pareja tenía una hija pequeña que aparentemente estaba bien cuidada, pero que no sabía nada sobre un recién nacido. “Hoy es una novedad para mí que ese bebé haya fallecido, y ahora el forense dice que fue un homicidio. Es una gran sorpresa para mí. Quiero decir que es una situación horrible, terrible”, afirmó.

Un ex compañero de trabajo dijo que el padre del bebé había perdido su empleo en un taller de carrocería cuando la grúa de la empresa fue incautada en el estacionamiento de un hospital después de que su hijo muriera. “[La policía] se quedó con el auto por un tiempo… Dijeron que era parte de un crimen, así que no pudimos recuperarlo”, dijo el hombre de 40 años. “Sabíamos que había ido al hospital por el bebé, y nos enteramos de que había fallecido. Y luego, obviamente, se tomó un tiempo libre, pero nunca lo dejamos volver” a la empresa.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la Administración de Servicios para Niños (ACS).

También ese mes una niña de cuatro años fue apuñalada varias veces en su casa en Nueva Jersey y su tía fue detenida como sospechosa. Y un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

En mayo Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

A fines de marzo un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica.

A principios de febrero una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx. En enero una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia en la ACS.

También ese año Julissia Batties falleció tras ser golpeada de manera reiterada en su hogar en El Bronx, y su madre había impedido que la ACS entrevistara a la niña de 7 años.

En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

