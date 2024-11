Ben Affleck y Jennifer Garner estarían confundidos por el constante contacto entre su hija y JLo

La separación entre Jennifer López y Ben Affleck no ha evitado que la intérprete de 55 años mantenga una relación cercana con los hijos de su ex marido, especialmente con la primogénita del actor y de su ex pareja Jennifer Garner: Violet.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la también cantante, al medio especializado People, JLo mantiene contacto con los hijos de Affleck debido al gran cariño que tiene por ellos así como el aprecio que su familia sostiene por los jóvenes.

Jennifer se mantiene en contacto con los niños de Affleck. Toda su familia los adora. Quiere que sepan que siempre pueden contactarse con ellos si necesitan algo” Fuente cercana a Jennifer López

Sin embargo, y como se pudo notar previo a la separación de la famosa pareja de actores, la nacida en El Bronx sostiene un vínculo mayor con la hija mayor del ganador del Oscar, Violet, quien, a su vez, guarda un gran cariño y admiración por la artista de origen latino

Violet tiene un fuerte vínculo con JLo y su familia. Ella admira a ‘Jen’ y a Lynda, y tiene la intención de mantener viva la conexión Prefiere mantener la paz que tener problemas” Fuente cercana a Jennifer López

Cercanía entre JLo y Violet Affleck confunde a sus padres

Según lo revelado por otro insider al mismo medio, la “relación”, entre Violet y Jennifer López, confundiría a los padres de la joven, quienes tendrían grandes dudas respecto a la razón por la que su hija se mantiene “tan cerca” de su ex madrastra.

De igual manera, y debido a la reciente imagen que Lynda López, hermana de la intérprete de “On The Floor”, compartió en redes sociales junto Violet en la Universidad de Yale, sitio en donde la hija de Ben y Jennifer se encuentra estudiando, ocasionaría mayor confusión en Ben y “Jen”.

Es bastante confuso para ellos porque no entienden por qué Violet se empeña tanto en mantenerla cerca. Él y ‘Jen’ sienten que ellas podrían haber pasado tiempo juntas e incluso haberse tomando un lindo retrato sni que se subiera a internet para que todo el mundo lo viera” Fuente cercana a Ben Affleck y Jennifer Garner

Según lo mencionado por la misma fuente, la acción de Violet de mantenerse cerca de JLo y su familia se debe a que estaría “siguiendo” los pasos de sus padres y de la misma López con la intención de mantener la “paz” en todas partes.

Esta no es la primera ocasión en la que López o su familia es captada cerca de los hijos de Affleck tras su divorcio. En meses anteriores, Violet fue vista acompañando a Jennifer a una fiesta durante su estadía en la zona de Los Hamptons en meses pasados.

De igual manera, y de forma reciente, la intérprete de “Selena” fue captada junto al hijo menor de Affleck, Simon, en un centro comercial con la intención de comprar un regalo para el actor con motivo de su reciente cumpleaños.

