Amistad entre Ben Affleck y David Beckham tendría molesta a Jennifer López 

La separación entre Jennifer López y Ben Affleck parece encaminarse hacia una posible disputa entre los actores estadounidenses por obtener la mayor cantidad de beneficios a costa de su ex pareja. En esta ocasión, y según lo revelado por una fuente cercana a la cantante de 55 años, JLo estaría sumamente molesta por la reciente amistad entre Affleck y los Beckham: David y Victoria.

De acuerdo con lo difundido por el mismo insider al medio InTouch, la también cantante se sentiría “celosa” por el vínculo que está forjando su ex marido con David y Victoria Beckham, quienes, en años anteriores, mantuvieron una fuerte amistad con la intérprete de “On The Floor” debido a su cercanía con su ex marido Marc Anthony.

JLo siempre ha admirado mucho a Victoria, cuando estaba casada con Marc Anthony se hicieron muy cercanas. Solían pasar mucho tiempo juntas. Después de que ella y Marc se separaron, JLo y Victoria se distanciaron, pero todavía la considera una amiga” Fuente cercana a JLo

David Beckham y Victoria Beckham tienen una impresionante cartera de propiedades. Crédito: Joel C Ryan | AP

¿Ben Affleck quiere “fastidiar” a Jennifer López?

Tras la revelación de su divorcio con Jennifer López, el intérprete de 52 años ha retomado su papel como creativo y director, junto a su mejor amigo Matt Damon, a través de diversas producciones como un comercial en el pasado Super Bowl.

Por lo anterior, el actor de “Batman vs Superman” ha involucrado al ex futbolista inglés David Beckham en diversos proyectos, lo que también ha motivado a que el actual dueño del equipo Inter Miami y el ganador del Oscar por “Argo” se encuentren forjando una buena amistad.

Sin embargo, y a pesar de los beneficios emocionales y comerciales de la amistad entre Ben y David, esto ha sido considerado por JLo como una simple acción, por parte de su ex marido, para “fastidiarla” debido a que en el pasado Affleck nunca mostró interés para congeniar con los Beckham.

Ella está convencida de que lo está haciendo solo para fastidiarla, porque cuando estaban juntos, él nunca mostró interés en pasar tiempo con ellos, aunque JLo jura que lo sugirió varias veces” Fuente cercana a JLo

Ben Affleck ha evitado hablar sobre su actual proceso de divorcio de Jennifer López. Crédito: Grosby Group

Incluso, y según lo mencionado por el mismo insider, López consideraría la acción de Ben como una forma de “robarle” a sus amigos: “Ahora, de repente, se está lanzando a pasar mucho tiempo con sus viejos amigos y básicamente está siendo un oportunista. Ella lo acusó abiertamente de intentar robarle a sus amigos para sacarla de quicio”.

Tras la reciente declaración de López respecto a su separación, en donde mencionó que ninguna relación la define, el también productor norteamericano declaró, únicamente, en su última entrevista, que Jennifer López era “espectacular” en la cinta “Unstoppable”, la cual es producida por él mismo.

Continúa leyendo:

Revelan que Jennifer López seguiría obsesionada con Ben Affleck al tener alertas de él en Google

Revelan que el novio de Jennifer Garner quiere a Ben Affleck “fuera” de su relación con la actriz

Jennifer López estaría trabajando en su nuevo disco tras ser captada en un estudio de grabación