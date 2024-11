Animal misterioso es captado por cámaras y desconcierta a los expertos

Un extraño animal captado en video por el Proyecto de Lobos Voyageurs en el norte de Minnesota ha causado revuelo en redes sociales.

La criatura, con orejas redondeadas, un pelaje gris y beige, y una cola esponjosa, no encaja perfectamente en la categoría de lobo, coyote o perro. La extraña aparición ha desconcertado a investigadores y aficionados de la vida silvestre, quienes intentan descifrar a qué especie pertenece.

El Proyecto de Lobos Voyageurs, que monitorea a lobos en el ecosistema del Parque Nacional Voyageurs, compartió el video en redes sociales el 5 pasado de noviembre y, en tono de humor, se refirió al animal como un posible “woyote dog”, una mezcla entre lobo, coyote y perro.

“A nosotros, el animal nos parece ‘coyote-esque’, pero con algunos aspectos que recuerdan a un perro (especialmente sus orejas) y posiblemente ciertas características de un lobo (como su hocico robusto y un cuerpo algo más grande que el de los coyotes de nuestra área)”, comentó el equipo. Esta mezcla de rasgos ha intrigado tanto a los científicos como al público en general.

Un enigma en la naturaleza

Thomas Gable, director del Proyecto de Lobos Voyageurs, aclaró a través de un correo electrónico que, aunque el animal muestra una combinación de características de lobos, coyotes y perros, no significa necesariamente que sea un híbrido.

“Es casi seguro que este animal no es un lobo puro”, explicó Gable. Añadió que, a falta de una muestra genética, nunca se sabrá con certeza el origen del canino. “Este animal pasó por nuestra área en invierno y no lo hemos vuelto a ver en ninguna cámara de rastreo, por lo que no podemos obtener una muestra genética que nos confirme su identidad”, lamentó.

Las especulaciones sobre la identidad del animal se dispararon rápidamente en redes sociales, donde los usuarios compartieron sus teorías. Un comentario en X (anteriormente Twitter) sugirió con humor que era un “Yotedoodle”, mientras que otros lo llamaron “Cutie Patootie de América del Norte”. Algunos usuarios opinaron que podría tratarse de un cruce entre lobo y perro, ya que es bien sabido que los perros domésticos pueden cruzarse tanto con lobos como con coyotes. En Facebook, algunos incluso sugirieron que las orejas redondeadas podrían deberse a daños causados por el congelamiento. Sin embargo, todas estas teorías siguen siendo solo conjeturas.

Diferencias entre lobos y coyotes en Minnesota

El Proyecto de Lobos Voyageurs publicó más detalles en una segunda publicación en redes sociales, explicando las diferencias entre lobos y coyotes en el norte de Minnesota. Según los investigadores, los lobos locales son mucho más grandes que los coyotes y presentan características más robustas, mientras que los coyotes de la región suelen ser más delgados y pequeños. Este contexto es lo que hizo que el video del canino misterioso llamara tanto la atención, ya que sus características no encajan del todo en ninguna categoría clara.

El Proyecto de Lobos Voyageurs, una iniciativa de la Universidad de Minnesota, tiene como objetivo estudiar la ecología y el comportamiento de los lobos grises en el área del Gran Ecosistema de Voyageurs, que incluye el Parque Nacional Voyageurs. Los investigadores han implementado una red de cámaras de vida silvestre y collares de rastreo GPS para monitorear a 16 manadas de lobos en la región y obtener información valiosa sobre su comportamiento, reproducción y patrones de alimentación.

Hay diferencias significativas entre un lobo y un coyote y este animal, no encaja en ninguna de las categorías. (Foto: Shutterstock)

Investigación de lobos en el Parque Nacional Voyageurs

El Proyecto de Lobos Voyageurs se inspiró en una pregunta clave: ¿qué hacen los lobos grises en verano? Esta pregunta es particularmente difícil de responder debido a los densos bosques de la región, que dificultan el rastreo y la observación directa de estos animales. Para superar estos obstáculos, el equipo utiliza cámaras de rastreo que capturan la vida silvestre en su estado natural. Además, los collares de rastreo GPS permiten a los científicos identificar posibles lugares de caza cuando un lobo permanece estático en un área durante un tiempo. Al visitar estos sitios, los investigadores pueden analizar los restos de presas y comprender mejor las dietas y hábitos de caza de los lobos en la región.

El equipo también ha recabado datos sobre la ecología reproductiva de los lobos, observando cómo estos animales se reproducen y crían a sus crías durante los meses más cálidos. Toda esta información es clave para ayudar a conservar a los lobos grises, una especie protegida por la Ley de Especies en Peligro en la mayoría de las regiones de Estados Unidos.

“Recopilando información detallada sobre el comportamiento de depredación y ecología reproductiva de los lobos, podemos conectar aspectos críticos del comportamiento de los lobos durante el verano con factores ecológicos importantes, como las poblaciones de presas e interacciones con los humanos”, explicó el equipo del proyecto.

Por ahora, el misterioso animal captado en cámara permanece como un enigma sin resolver. Si bien puede ser imposible obtener una identificación definitiva sin una muestra de ADN, la aparición de esta criatura ha aportado un elemento de misterio a la labor científica del Proyecto de Lobos Voyageurs. El equipo sigue monitoreando la vida silvestre en el Parque Nacional Voyageurs, con la esperanza de que algún día este curioso canino, o una criatura similar, vuelva a aparecer frente a sus cámaras.

¿Será algún perro perdido con un aspecto peculiar? ¿O acaso un raro híbrido entre especies? La respuesta sigue en el aire.

