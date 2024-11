Estudiante hispano de secundaria fue asesinado a tiros en calle de El Bronx, quería mudarse de NYC

Un alumno de último año de secundaria que esperaba que su talento para el diseño de moda fuese su boleto de salida de El Bronx, fue disparado fatalmente a solo dos cuadras de la casa de sus familiares, informaron las autoridades el domingo.

Identificado como Xavier Navarez, de 17 años, recibió varios impactos de bala en la espalda en Oak Terrace cerca de Beekman Ave. en Mott Haven alrededor de las 7:45 de la noche del sábado, señalaron los funcionarios.

Los paramédicos lo trasladaron rápidamente al Hospital Lincoln, donde fue declarado muerto.

“No sé cómo sentirme. Estoy en estado de shock. Estaba en el trabajo y tuve que correr al hospital”, manifestó el domingo el hermano mayor de Xavier, José, de 22 años.

“Cientos de personas me enviaron sus condolencias. Personas con las que crecí, personas con las que es amigo. Todavía no he dormido. No he dejado de mirar sus fotos”.

El domingo en la mañana, los agentes arrestaron a James Walker, de 33 años, que vive en la cuadra donde el menor fue asesinado, por homicidio y posesión de armas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no ha revelado ningún motivo hasta ahora.

Navarez era un estudiante hispano de último año en la Academia de Ingeniería y Tecnología de El Bronx y hace poco había posado para un retrato de último año con una toga y birrete de graduación sonriendo a la cámara y levantando el pulgar, manifestaron los familiares.

Asimismo, el joven tenía una pasión por el diseño de ropa, según sus amigos y familiares. El adolescente llamó a su incipiente marca “Die Rich”.

“Siempre hacía chándales y se los vendía a la gente”, expresó José, describiendo a su hermano como artístico, emprendedor y ambicioso. “Mucha gente compraba su ropa”.

La víctima estaba trabajando en un sitio web para su marca, pero no llegó a culminarlo.

“Una cosa que quería era salir [del] Bronx. Por eso tenía una idea diferente sobre cómo ganar dinero con la marca de ropa”, indicó José. “Siempre estaba pensando en formas de expandir la marca de ropa”.

El menor nunca había expresado temor por la violencia generada en su vecindario, de acuerdo con su hermano. No contaba con antecedentes penales, dijo NYPD.

“Él es muy tonto. Se dedicaba a la escuela y siempre estaba buscando trabajo. Siempre tratando de mantenerse alejado del peligro”, manifestó José. “Siempre estaba emocionado por salir. Listo para ir a la escuela y volver a casa”.

El hermano de Navarez rompió a llorar al pensar que Xavier nunca se graduaría, informó Daily News.

En casa, el adolescente ayudaba a cuidar a su madre sorda, usando lenguaje de señas para poder comunicarse con ella, explicó José. El homicidio la dejó destrozada y se está quedando con su hija mientras trata de recuperarse de la conmoción que le produjo la muerte de su hijo.

“Ella no puede poner un pie dentro de esta casa”, señaló José.

El lugar donde le dispararon a Xavier es parte de la Asociación de Vivienda Mutua Diego Beekman, una organización de inquilinos sin fines de lucro, que batalló contra capos de la droga y propietarios de barrios marginales y finalmente tomó el control de 38 edificios en 2003.

El sistema de seguridad de Diego Beekman usa reconocimiento facial relacionado con llaveros electrónicos, y los residentes y vecinos de la zona dijeron en 2021 que estaba de acuerdo con esta tecnología.

Por otro lado, se está construyendo un pequeño monumento para Navarez afuera de su casa en El Bronx. El menor había vivido en este edificio en Brook Avenue toda su corta vifa.

Xavier fue asesinado a pocos pasos de donde un joven con su misma edad fue asesinado en el año 2022 y un niño recibió un impacto de bala y resultó herido en 2023.

Asimismo, un grupo de hombres armados enmascarados dispararon fatalmente a Jordany Aracena en Beekman Ave. cerca de E. 141st St. el 25 de septiembre de 2022.

Aracena era un aspirante a rapero de baile y según las fuentes policiales dijeron que creían que lo habían matado en represalia por sus letras. Un sospechoso de 17 años fue capturado por ese tiroteo días después.

En este sentido, el 12 de septiembre del año pasado, un menor de 8 años recibió un disparo en la pierna cuando se estaba bajando de un autobús escolar en el mismo sitio. Un testigo dijo que se metió en el fuego cruzado entre dos tiradores en guerra. El niño sobrevivió afortunadamente.

“¿Hace calor? ¡Esta cuadra está ardiendo!”, expresó el domingo un vecino de 57 años que se negó a dar su nombre. “Oh, me voy a mudar. Llevo aquí tres años y ya quiero mudarme… Pensé que este era un lugar muy tranquilo”.

