Adrián Marcelo vuelve a burlarse de la muerte de Liam Payne

Adrián Marcelo ha generado una gran controversia en el mundo del entretenimiento debido a su estilo provocador y sus comentarios incendiarios. Su participación en ‘La casa de los famosos México’ lo llevó a tener enfrentamientos notorios, especialmente con Gala Montes, lo que acentuó su figura polémica. Sin embargo, sus críticas no se limitaron solo a la convivencia del reality; también se ha manifestado en contra de otras figuras, incluyendo a Mario y Brenda Bezares, lo que ha mantenido su nombre en la palestra mediática.

Su comportamiento en redes sociales ha sido objeto de controversia tras hacer un comentario insensible relacionado con la trágica muerte de Liam Payne. Este acto impulsó una ola de rechazo por parte de los ‘directioners’, el fervoroso fandom de la banda One Direction, quienes reaccionaron rápidamente a su falta de tacto. Como resultado, su cuenta de Instagram fue bloqueada, lo que llevó a un movimiento de ‘cancelación’ en su contra.

“Si te tiras de un edificio, solo hay One Direction”, fue el mensaje que rechazaron los fanáticos, tras ser considerado una falta de respeto para una persona que acababa de perder la vida y su familiares se encuentran afrontando el dolor.

Pese a la controversia, Adrián no se dejó amedrentar y se las arregló para recuperar su cuenta de Instagram. Emocionado por su regreso, utilizó la plataforma para promocionar sus proyectos, incluyendo una charla reciente con Franco Escamilla en su canal de YouTube, ‘Tirando bola’. Durante esta plática, Marcelo volvió a hacer comentarios punzantes relacionados con la muerte de Payne, lo que parece indicar que no tiene intención de suavizar su enfoque provocador, reafirmando su compromiso con la controversia como herramienta para generar contenido y atraer atención en sus plataformas.

“Ahora, pasó lo del chavito este de ‘One direction’. Entonces pongo un tweet por el que me cancelan la cuenta (de Instagram), se me vinieron las armys. El tweet sí, sacado de contexto, puede ser que no sea chistoso, pero en el momento a mí me nace ponerlo, me parece chistoso“, expresó Adrián.

Además, en su pódcast agregó en un tono nada respetable que: “Lo único que hice fue hablar del último lanzamiento de un artista, de su último hit. Es algo muy cabr… Desvivirse no es cualquier cosa… Mientras seas blindado con una estructura que te das cuenta de que no es más que jugar con las palabras, que parezca chiste (no es malo)”.

