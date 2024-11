Imputado en el caso de Liam Payne revela detalles sobre sus presuntos encuentros con el cantante 

Luego de que la Fiscalía Nacional en Lo Criminal y Correcional No. 14 revelara la identidad de los tres imputados en la investigación en torno a la muerte de Liam Payne, quien perdió la vida el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso del hotel en donde se hospedaba en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, uno de los implicados, Braian Nahuel Paiz, quien presuntamente proveyó sustancias ilegales al ex integrante de la banda One Direction, rompió el silencio y reveló diversos detalles sobre los presuntos encuentros que tuvo con el británico.

A través de una entrevista brindada al medio local Telefé Noticias, Paiz mencionó, en primera instancia, que mantuvo dos encuentros con el artista europeo: el 2 de octubre y la noche del 13 de octubre. De igual manera, negó haber sido quien le facilitó las drogas al artista.

Según lo revelado, y de acuerdo con el joven argentino, ambos se conocieron en un restaurante mientras Liam, bajo los efectos de las drogas, se encontraba acompañado de su novia y de dos acompañantes más. Fue durante este preciso momento en el que Payne le pidió su número de teléfono, por lo que el imputado le facilitó su “Instagram”.

Liam Payne formó parte de One Direction hasta la disolución de la banda en 2015. Crédito: AP

Aunado a lo anterior, Paiz confesó que tras este primer acercamiento, Payne lo contactó para encontrarse en el Hotel Park Hyatt en Palermo, misma zona en donde se encontraba la residencia desde donde cayó el cantante el pasado 16 de octubre: CasaSur.

Pero la realidad es que cuando llegó al local donde yo trabajo él ya estaba drogado, de hecho ni comió, me pidió mi contacto y yo le pasé mi Instagram. Me envió mensajes porque quería drogarse. Ya estaba drogado y se iba a un concierto y algo así. Subí al hotel, charlamos, me mostró la música como te dije anteriormente y nos tomamos unos shots de whisky” Braian Nahuel Paiz – Imputado en la investigación sobre la muerte de Liam Payne

El segundo encuentro entre Liam Payne y Braian Nahuel Paiz

En la misma conversación, Paiz confesó que tras el primer encuentro, mantuvieron una segunda plática, la noche del 13 de octubre, en donde, según el imputado, ambos se “drogaron” y mantuvieron relaciones sexuales.

Ahí pasamos la noche, nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo” Braian Nahuel Paiz – Imputado en la investigación sobre la muerte de Liam Payne

@telefenoticias 👉 Hace un mes, Braian Paiz trabajaba como mozo en un restaurante de Puerto Madero. Ahí conoció a su ídolo y, sin que lo esperara, hasta tuvo una cita con él. Hablaron, escucharon música, y pasaron la noche juntos. El encuentro se repitió días más tarde. Según reconoce, consumieron drogas. 🔎 Paiz es una de las últimas personas que vio con vida al excantante de One Direction, Liam Payne. Está imputado por la muerte del artista y sospechado de ser quien le proporcionó las drogas que consumió antes de morir. ⏯ Mirá la entrevista exclusiva de TelefeNoticias en youyube.com/telefenoticias OneDirection LiamPayne ♬ sonido original – telefe noticias – telefe noticias

Tras la revelación, el entrevistador preguntó a Paiz las drogas que ambos consumieron, mencionado que el fumó “mariguana” mientras que Liam empleó cocaína. A pesar de lo anterior, el joven argentino mencionó que el artista se “mostró normal” y hasta “dulce” con él.

No lo vi mal, lo vi normal, bien, en ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re dulce, me preguntó si yo estaba bien” Braian Nahuel Paiz – Imputado en la investigación sobre la muerte de Liam Payne

Continúa leyendo:

Desaparece reloj de Liam Payne

Fiscalía de Argentina descarta suicidio en la muerte de Liam Payne

Allanan hotel donde se hospedaba Liam Payne por segunda ocasión