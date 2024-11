Costo inmobiliario para buscar apartamento en NYC tendrá que pagarlo el casero

“El que invita paga”, con esa frase y usando un lenguaje coloquial, resumió este miércoles la concejal Pierina Sánchez la aprobación de una ley que ordena que de ahora en adelante en la Gran Manzana, el costo que un inquilino debe pagar a una agencia o a un agente inmobiliario a la hora de mudarse a un apartamento, o incluso a un cuarto, ya no salga de su bolsillo, sino del dueño del inmueble. Con 42 de 51 votos a favor, la ley verá la luz incluso si el Alcalde, Eric Adams, no la firma.

El alma del articulado, promovido por el concejal de Brooklyn Chi Ossé, y aprobado por amplía mayoría en el Concejo Municipal, advierte que resulta injusto que si un casero pone en renta un apartamento deba ser el inquilino quien pague ese sobrecosto, que suele ser del mismo monto de un mes de renta, y últimamente, con “brokers” abusivos, incluso del 30% del valor anual del arriendo de un inmueble.

La nueva normativa, requiere además que el propietario o el agente inmobiliario revelen por adelantado todas las tarifas que deben pagar los inquilinos y advierte que antes de que un arrendatario firme un contrato, la inmobiliaria debe proporcionar una lista detallada de los costos. Quienes violen la ley, tendrán que pagar multas de por lo menos $1,000.

El cambio en las reglas de juego inmobiliario, con la Ley de Equidad en el Alquiler de Apartamentos, le pone una sonrisa en el rostro a inquilinos como Felipe Idrobo, quien confesó el “vía crucis” que actualmente representa conseguir un apartamento en Nueva York para familias de recursos bajos e incluso medios. Al elevado costo de las rentas, hay que agregarle el importe que cobran las oficinas de finca raíz, “ahorcando a cualquiera”.

“Yo vivo hace 5 años en un cuarto y hace tres meses el dueño me subió $250 la renta y me dijo que fuera buscando porque iba a vender la casa el próximo año. Mi hijo y su esposa me dijeron que buscáramos algo para irnos a vivir juntos y ha sido imposible cerrar cualquier trato por el costo del broker que eleva mucho el primer pago”, dijo el ecuatoriano, advirtiendo que las inmobiliarias le exigen cerca de $12,000 para mudarse: un mes de renta, un mes de depósito y un mes por rentarle el apartamento. “Esos cobros de las agencias hacen que las personas más pobres tengan que pensar entonces en vivir en la calle. Son cobros injustos que además no tendría por qué pagar un inquilino”.

La mexicana María Abeja, quien afirma que “batalló” para poder encontrar un apartamento asequible y luego reunir los tres montos que el casero le exigía para mudarse, también aseguró que buscar un techo en la Ciudad de los Rascacielos es una labor titánica para la mayoría de los inmigrantes y para familias trabajadoras, “peor tantito” con el sobrecosto que cobran las inmobiliarias.

“Ese pago de un mes de renta solo por mostrarle a uno el apartamento es un descaro. Desde hace rato ese costo debería pagarlo el dueño que es el que pone en arriendo el sitio, pero como siempre los más pobres somos los que tenemos que sufrir las consecuencias y más ahora con todo subiendo”, comentó la madre de familia, quien hace poco se mudó a un apartamento en Staten Island. “A mí me pidió el señor donde vívía antes y tarde año y medio para conseguir. Tuvimos que dar tres rentas, casi $10,000 y me tocó irme a vivir con mi esposo, mi hijo y su familia. El cobro de los brokers es una injusticia”.

Pero ese drama no solo lo viven en la Gran Manzana quienes alquilan apartamentos, sino que también se ha vuelto costumbre que agencias o agentes inmobiliarios o quienes se dedican a ayudar a rentar habitaciones cobren el llamado costo de búsqueda.

“Yo nunca renté un departamento aquí, ni siquiera cuando estuve en mejores condiciones, porque por ese tercer cobro era muy caro hacerse a un departamentito, pero no se vale que ahora hasta para rentarle a uno un pinche cuarto, nos metan ese cobro. La verdad es que se pasan”, comentó el mexicano Hildardo López, quien vive en Queens. “Yo hace tres años rento una habitación que parece una ratonera, y me hicieron con el cobro. Y cuando me quejé, me dijo la señora que trabaja rentando que si no quería pagar el costo pues que buscara por otra parte porque esa era la ley. No tuve alternativa”.

El concejal Chi Ossé

Y aunque la nueva legislación, que para que entre en vigor deberá ser firmada por el alcalde, Eric Adams, busca dar un respiro a inquilinos que estén en el proceso de mudarse, se advierte que con la medida no se acaba o se pone fin al costo inmobiliario sino que se transfiere la obligación de ese pago al casero, al propietario del inmueble o a cualquier persona que requiera los servicios del agente.

Así lo advirtió el concejal Chi Ossé, quien celebró con mucha emoción que esta vez el órgano legislativo municipal sí diera vía libre a la pieza de ley que ya en el 2019 había sido engavetada al no contar en aquel entonces con el apoyo de la mayoría de legisladores.

“Han querido decir que con esta ley estamos quitándole los ingresos a las agencias inmobiliarias y a los trabajadores inmobiliarios y eso no es verdad. No estamos acabando con la tarifa del broker, lo que estamos haciendo es haciendo justicia y haciendo que la pague el casero y que le quiten esa carga de la espalda de los inquilinos a los que ya les es muy difícil conseguir un lugar donde vivir”, comentó el joven político. “Quien contrate al agente inmobiliario es el que debe pagar, así de simple. Intentaron matar este proyecto con falsa información en redes sociales, y saben que hicimos nosotros, lo aprobamos y con una amplia mayoría para ahorrarle miles de dólares a nuestra gente”.

El inquilino Felipe Idrobo. Foto Edwin Martinez

José López, codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York, destacó que la nueva norma tendrá un impacto positivo en las comunidades más vulnerables de la ciudad.

“Hoy, los inquilinos de clase trabajadora ganaron. Por fin, los neoyorquinos nunca más se verán obligados a pagar por un agente inmobiliario que no hayan contratado”, dijo el activista. “Durante demasiado tiempo, la ciudad de Nueva York fue solo una de las dos únicas ciudades del país donde los inquilinos se ven obligados a pagar una comisión de agente inmobiliario que aumentaba los alquileres en una ciudad que ya es inasequible, pero eso termina hoy”.

La organización Legal Aid Society se sumó a la celebración de la nueva ley, y advirtió que neoyorquinos de bajos ingresos han sufrido por años el pago de honorarios adicionales a inmobiliarias que actúan como barreras financieras y limitan las opciones de vivienda.

“Hoy se da un paso positivo hacia la reforma del sistema de larga data de la Ciudad de Nueva York que ha obligado a los inquilinos a pagar honorarios exorbitantes a los agentes inmobiliarios que pueden llegar a costar hasta el 20 por ciento del alquiler de un año”, dijo la organización. “Legal Aid Society elogia al concejal Chi Ossé por su patrocinio, y al Concejo por aprobar esta legislación hoy que ayudará a reformar una práctica inmobiliaria injusta y explotadora que la abrumadora mayoría de los neoyorquinos aborrece”.

Brayan Pagoada, de la organización Churches United for Fair Housing (CUFFH), quien aseguró que todavía estar pagando el dinero que debió conseguir para cubrir el costo inmobiliario cuando se mudó a su apartamento, criticó que la Ciudad de Nueva York haya permitido por tanto tiempo que esa carga se pusiera en los bolsillos de los inquilinos.

Datos