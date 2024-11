Gaby Spanic siente que la prensa la quiere dejar en mal frente a Thalía, por llamarla “asalariada”

Gaby Spanic asegura que el llamar a Thalía “asalariada” no fue un insulto como lo han hecho ver, pues le da gusto que le vaya bien a la cantante y hasta le envió sus condolencias por el fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, pero argumenta que son los medios quienes la quieren hacer ver como la mala de la historia.

Jimena Gállego le contesta a Gaby Spanic, desde ‘En Casa con Telemundo’

“Bueno, asalariadas somos todas, ¿cuál es el problema? Asalariados ¿sabes lo que significa? Recibir un sueldo. Y qué lindo que le vaya bien, le deseo lo mejor, mis condolencias, yo la amo, me encantan sus canciones.

“Y también la puse a la altura de Cher y Madonna y nadie dijo nada. Siempre buscan lo negro, lo cambian de contexto para hacer una nota amarillista y hacerme quedar a mí como la mala“.

La protagonista de “La Usurpadora” afirma que sacaron de contexto las declaraciones que hizo de la hermana de Laura Zapata durante el reality para generar escándalo. “Pero esto es ‘Secretos de Villanas’, no de santas, entonces no estén buscando cosas más negras. Ya yo aclaré lo que tenía que aclarar.

“Y si a mí no me gusta cómo canta, ¿cuál es el problema? ¿me tiene que gustar a fuerza? Me encanta Ana Gabriel, me encanta Edith Márquez y ella (Thalía) es muy talentosa, tiene mucha luz, todo lo que tú quieras, pero bueno, yo no sé cuál es el escándalo”.

La actriz venezolana fue madrina del segundo aniversario de la tienda “Verde Hoja, Home & Decor”, donde se mostró molesta con la prensa que nunca la ha defendido por ser extranjera. “En cambio cuando se meten conmigo, algunos medios de comunicación que me dicen cosas tan grotescas, es de ‘a mí me vale mad…’, porque es la misma extranjera y nunca me han defendido.

Gaby Spanic emite fuertes declaraciones en contra de Jimena Gállego

“Cuando no me defienden, no dicen nada, dejan pasar la nota, se burlan y se ríen; si se burlaron de un envenenamiento y dijeron que no era cierto, entonces qué puedo dejar”.

Además, para Gaby fue liberador confesar en “Secretos de Villanas”, que fue víctima de abuso sexual por uno de sus tíos cuando era niña. “Me siento más liberada porque nadie es perfecto. Me siento en paz conmigo misma, he recibido muchos testimonios de mujeres en redes porque muchas se llevan a la tumba eso y bueno, yo me siento mucho mejor.

“No fue fácil pero sí me siento otra. Me siento mucho mejor porque he recibido mucho apoyo de muchas mujeres que han vivido lo mismo y que no se han atrevido a decirlo por temor, por vergüenza o porque no les vayan a creer, porque también hay muchos testimonios que lo dicen a tiempo y no les creen”.

Sigue Leyendo más de Gaby Spanic aquí:

· Gaby Spanic contó que se ha encontrado con villanos en la vida real

· Gaby Spanic revela que fue abusada sexualmente de niña por un tío

· Catherine Siachoque contó lo que realmente ocurrió con Gaby Spanic