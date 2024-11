(Entrevista) Delegada por la estadidad que hizo campaña con Trump en Pennsylvania: presidente puede ganarse más a los puertorriqueños

Nueva York – La delegada por la estadidad, la puertorriqueña Zoraida Buxó, reveló, en entrevista con El Diario, que ella fue quien se acercó a la campaña de Donald Trump para discutir asuntos referentes a Puerto Rico y que eso llevó a que fuera invitada a dar un mensaje en un mitin del entonces candidato republicano en Allentown, Pennsylvania.

“Yo aprovecho toda oportunidad que tengo para ilustrar a las personas sobre el asunto de Puerto Rico y la importancia de abordarlo y darle una solución permanente”, declaró la abogada en referencia al asunto del estatus.

La presencia de Buxó en el evento llamó particular atención porque se dio dos días después de que el comediante Tony Hinchcliffe, en un mitin de Trump en Nueva York, llamara a Puerto Rico “una isla flotante de basura”. El supuesto chiste provocó el repudio de puertorriqueños dentro y fuera de la isla, así como de otros sectores.

Sin embargo, la entrevistada detalló que la invitación para participar en el evento de campaña de Trump en el PPL Center el 29 de octubre se dio mucho antes de que se reportara el desafortunado incidente en el Madison Square Garden.

En el intercambio con este periódico, Buxó relató que llevaba en comunicación con miembros de la campaña hispana de Trump a nivel nacional desde hacía tiempo, incluyendo el subdirector político Alex García.

La integración de la delegada por la estadidad en el Senado federal (shadow senator) a la campaña republicana no solo se limitó a la de Trump, también se sumó a la de Ryan Edward Mackenzie, quien ganó el Distrito 7 en la Cámara de Representantes federal que incluye condados como Lehigh con amplia presencia hispana.

Adicional, Buxó colaboró con la campaña de otros líderes republicanos como David McCormick, quien se vislumbra como ganador de la silla en el Senado federal que ocupa el demócrata Bob Casey, aunque los votos se supone sean sometidos a recuento.

Junto a McCormick y Mackenzie, Buxó, quien hasta finales de año continuará siendo una de las seis funcionarias electas en Puerto Rico para abogar por la estadidad en Washington, recorrió Allentown y visitó varios lugares de comerciantes hispanos.

A continuación parte de la entrevista a Buxó sobre esos y otros temas:

El Diario: “¿Usted compartió más con puertorriqueños o hispanos de otras etnias cuando se encontraba en Allentown?”

Buxó: “Vi de todo, puertorriqueños, mexicanos, dominicanos. Había también anglosajones, pero estos negocios en los que nosotros estábamos caminando eran áreas de hispanos…Así que fue bien positivo, y fue resultado de eso que me abordaron, ‘mira, tenemos este rally en Pennsylvania que queremos que asistas’, y me dieron la oportunidad de hablar…Fue una experiencia muy buena; me sentí cómoda…El mensaje fue mío, lo hice yo, y después tuve la oportunidad de decirle a Trump de esos negocios inconclusos con Puerto Rico que tienen que ver con el estatus”

El Diario: “¿Cuándo exactamente fue que a usted la invitaron a participar del mitin en sí?”

Buxó: “La semana anterior; fue mucho antes de que ocurriera el chiste de Tony Hinchcliffe”

El Diario: “¿Por qué usted decidió no mencionar directamente en el mensaje a Hinchcliffe como algunos puertorriqueños hubieran esperado?”

Buxó: “Hice una referencia en dos oraciones y más adelante también, porque yo creo y estoy convencida por la experiencia que tengo, no solamente profesional, personal , vivencial, sino durante todos los años que yo estuve como analista en distintos medios de comunicación, que obviamente se sacó de proporción deliberadamente, hasta cierto punto, efectivamente, porque se capitalizó los sentimientos negativos de complejo de inferioridad, de que no nos quieren… entonces un individuo que va a tu casa y rompe y te lo atribuyen a ti. Empezaron a atribuírselo a Donald Trump como si él (Hinchcliffe) representase el sentir del candidato o hubiese sido un mandato del candidato, planificado adrede, y no fue así. Yo deliberadamente decidí que no merecía la pena hacer menciones, reconocimientos por nombre de este individuo…Fue mal juicio del individuo. En Puerto Rico no sabía prácticamente nadie quién era él, y, de pronto, se gana el repudio de 3.5 personas acá y de otros millones, no solo puertorriqueños, que pensaron que era algo totalmente impropio…”

El Diario: “Hay quienes plantean que el incidente por los comentarios se suma a una serie de referencias (negativas) e incidentes de Trump en Puerto Rico o sobre Puerto Rico, lo de intercambiar P.R. por Groenlandia, lo del papel toalla; algunos analizan que hay un efecto acumulativo en términos de lo que sienten los puertorriqueños y como ven a Trump”

Buxó: “Yo tomo con excepción eso de que los puertorriqueños, todos como pueblo, lo ven así. En Puerto Rico, la prensa, en particular la prensa escrita…, capitaliza mucho y le da espacio a esa narrativa de demonización de Donald Trump…La gente tiene que pasar la página y este presidente viene a decir que viene a rescatar la economía, a poner controles a la inflación, y eso va a beneficiar indistintamente a la gente que votó por él como la gente que no votó por él…Yo entiendo eso que dices, pero no estoy de acuerdo que representa el sentir de todas las personas que se sienten puertorriqueños”

El Diario: “Algunos líderes del Partido Republicano en Puerto Rico manifestaron que tenían hasta duda de votar por Trump después de lo del Madison Square Garden, o sea que evidentemente creó división y el repudio fue más generalizado que en otras instancias. ¿Le hubiese convenido más a Trump si se hubiese disculpado públicamente?”

Buxó: “El hizo expresiones en ese sentido. En una entrevista con (Sean) Hannity, dijo que no conocía al individuo. Estas producciones son bien complicadas y el presidente no está haciendo una investigación de antecedentes…obviamente aquí pasó esto y él hizo estas expresiones públicas diciendo lo bien que él pensaba de los puertorriqueños”

El Diario: “Pero no se disculpó y para algunos sectores lo ideal hubiera sido que Trump asumiera algún tipo de responsabilidad, incluso para que no siguiera propagándose más el debate”

Buxó: “No había nada que el presidente Trump pudiera haber dicho en esa línea que hubiera satisfecho a la prensa. No hay nada. Si se hubiera disculpado habrían dicho, ‘admisión de culpa, relevo de prueba’…”

El Diario: “Buena parte del análisis sobre el triunfo de Trump apunta a que fue el asunto económico, que los votantes que se inclinaron por Trump fue particularmente por las propuestas a nivel económico como bajar la inflación y el costo de los productos…¿usted coincide?”

Buxó: “Yo creo que hubo tres factores importantes y un cuarto que no podemos dejar pasar. Definitivamente, la parte de la economía y el descontrol inflacionario…entonces, te topas con todos estos mensajes que dan los funcionarios de gobierno para aplacar, y había quienes le salían el paso y decían que esta inflación no era transitoria…y todo el efecto que tuvo las políticas iniciales de la Administración Biden-Harris que tuvieron efecto en el costo del combustible…Segundo, el caos y el desorden en la frontea, particularmente la del sur. La gente se olvida de la frontera del norte, pero la realidad era que las imágenes eran más salvajes en la frontera del sur y cómo la Administración estaba manejando esto…El otro punto, la cuestión de las guerras. Yo creo que hay mucha consciencia de la hemorragia de dinero federal que se ha estado enviando a Ucrania para solventar ese conflicto, y otros conflictos. Y yo creo que la gente está preocupada por eso… Y lo cuarto es que Kamala Harris no fue una candidata que fue escogida por los votantes y delegados del Partido Demócrata. Fue, como decimos en Puerto Rico, que ‘cayó de paracaídas’…”

Buxó: “En las oportunidades que ella tuvo para hacer entrevistas uno a uno, aún con reporteros amigables o simpáticos con ella, no se desenvolvía muy bien; no contestaba las preguntas directamente. Parecía que tenía miedo de que supieran cómo pensaba…”

El Diario: “En el debate hubo como un consenso de que Kamala aventajó a Donald Trump en varios de los argumentos…”

Buxó: “Eso te lo concedo, en el debate, que fue como su primera aparición pública, ella lució bien preparada…Y aparte de que Trump estaba bastante aguantado”

El Diario: “Uno de los argumentos de los demócratas es que una vez Biden se retiró y entró Harris, hubo una revitalización de los electores, o que la vieron con mejores ojos de lo que veían a Joe Biden, y de hecho, en varias encuestas aparecía adelante en comparación con Biden. Parece ser que no fue tan malo el cambio (de Biden a Harris)”

Buxó: “Hay encuestas y hay encuestas…Los candidatos las toman como las quieran tomar. Yo creo que ella empezó con un ímpetu por la cuestión de la novedad…La historia está ahí. Las encuestas pues van cambiando, van midiendo la temperatura…A mí no me sorprendió que Donald Trump ganara, pero lo que sí me impresionó fue cómo ganó; la inmensidad de su triunfo. Fue Colegio Electoral; fue voto popular; fue en muchas localidades que son demócratas…inclusive en lugares donde senadores demócratas revalidaron. Así que a mí me parece que fue el ‘comeback kid’ y ahora le corresponde presidir la nación”

El Diario: “Recientes encuestas apuntan que, en general, en los estados clave, los hispanos, que incluye a boricuas, votaron más por Harris; sin embargo, en estados como Pennsylvania aparentemente los hombres latinos prefirieron a Trump, ¿qué información tiene usted sobre la intención de voto de los puertorriqueños en estados como Pennsylvania?”

Buxó: “Por la información que yo he podido analizar, Trump tuvo ganancia en todos esos renglones. Aún cuando no haya obtenido el favor mayoritario, sí tuvo ganancias en relación con su desempeño en el 2016, incluyendo el voto de los hispanos. Para mí eso es muy importante… Yo creo que tiene que ver mucho con el fenómeno de la persona; esto no fue un logro del Partido Republicano Nacional. Esto fue un logro de Donald Trump que tuvo una disciplina y un rigor en su campaña donde él mismo participaba en decisiones cruciales distinto a Kamala Harris que lo que aparentaba era que los poderes detrás del trono o los estrategas de campaña eran los que la estaban manejando a ella…o sea, no había tanta autenticidad o improvisación, que es bueno de Trump, pero depende de su improvisación…”

Harris “no era mejor candidata que Donald Trump”

El Diario: “El argumento de que Harris tuvo solo tres meses para levantar una campaña en comparación con la de Trump que llevaba tiempo en preparación, ¿qué le parece a usted?”

Buxó: “Yo no compro eso, porque fue un acto voluntario el quedarse encerrada, el no conceder las entrevistas…Yo no creo que ella estaba necesariamente preparada para eso. Yo no creo que ella tenía lo que se necesita. Es posible que haya sido una buena abogada o fiscal, pero no tenía ese conocimiento necesario de otros tópicos importantes para poder tomar decisiones si vas a ser presidenta”

El Diario: “Una campaña se supone que empiece mucho antes de las elecciones, no tres meses antes; que con meses de anterioridad la campaña esté tratando de acercarse al electorado y a las distintas comunidades”

Buxó: “Pero a ella le pasaron todo en bandeja de plata. Ella no tuvo que pasar trabajo. Es que no era mejor candidata que Donald Trump; no tenía un mensaje con resonancia entre el electorado…Yo pienso que Hillary Clinton era mejor candidata que ella y aun así perdió, aunque ganó el voto popular”

El Diario: “¿Qué tendría que hacer el Partido Republicano si quiere acercarse más a los latinos y a los puertorriqueños en particular?”

Buxó: “Yo entiendo que los independientes tuvieron mucho que ver con el triunfo de Trump. Yo creo que los independientes partieron más hacia Donald Trump que hacia el otro lado por las políticas de sentido común, que así le llamaban…Desde cosas que tienen que ver con la economía hasta cosas que tienen que ver con la participación de las personas biológicamente hombres en deportes de mujeres, y de eso se va a seguir hablando…Lo que te quiero decir es que hay muchas cosas, más allá de la economía, que tuvieron resonancia en el electorado porque era sentido común. Es muy probable que los demócratas moderados hayan votado por Trump, pero yo creo que los independientes también al escuchar ese sentido común en sus políticas y en sus ofertas”

A boricuas en los estados le importa lo que pasa en la isla

Buxó: (En cuanto a los boricuas) Lo que pasa en la isla le importa a los puertorriqueños que están en los estados, y yo creo que el presidente Trump debe dedicar esfuerzos y recursos directamente a atender la situación de Puerto Rico, específicamente todos estos $18,000 millones que asignó en el 2020, entre $18, 000 a $20,000, que solamente se hayan puesto en función a estas alturas de un 10% a un 12%, obviamente te habla de que hay un problema en la ejecución. Que si el problema es la burocracia del gobierno de Puerto Rico o del federal, yo creo que posiblemente es una cuestión compartida. El siendo, no solo un hombre de negocios, sino una persona que se fija metas y quiere resultados, yo creo que él podría ganarse más a la comunidad puertorriqueña a nivel de los estados si toma actos afirmativos en relación, particularmente, con eso, que en Puerto Rico se pueda ver un resultado y que los puertorriqueños en los estados podamos sentir eso”

El Diario: “¿Usted favorece que se aguante el dinero nuevamente?, porque usted sabe que por un periodo se aguantó parte del dinero para reconstrucción (desde la Administración Trump)”

Buxó: “De una forma genérica se ha difundido en Puerto Rico que Trump aguantó todo el dinero de fondos federales de la recuperación… No, eso es falso. Nosotros tenemos que pensar en cómo estaba Puerto Rico de caótico en aquellos momentos en que se estaba asignando el dinero y las medidas que había que tomar de precaución para que ese dinero llegara a dónde tenía que llegar. Así que yo lo que pienso es que él debe tomar una iniciativa que no sea tan abierta para los hispanos, sino para Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene mucha necesidad, tiene los dineros obligados, pero el gobierno federal hizo acto de presencia en Puerto Rico, porque aquí vino la secretaria de Energía (Jennifer) en par de ocasiones, luego también vino Kamala Harris y el presidente, pero a pesar de eso el asunto no se movió como se debería mover…No solo esto, la Junta de Control Fiscal hay que llamarla a capítulo, porque la Junta de Supervisión Fiscal ha sido muy lenta”

La próxima semana será publicada la segunda parte de esta entrevista en la que abordamos lo que conversó Buxó con Trump referente al debate por el estatus de Puerto Rico. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.

