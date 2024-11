Laura Pausini sufre estrepitosa caída en un show

La cantante italiana Laura Pausini sufrió una dura caída durante un show en Milan este viernes. El momento quedó grabado en videos que se han viralizado en las redes sociales.

El programa de televisión El Gordo y la Flaca fue uno de los que subió imágenes de lo ocurrido.

En el video se ve cómo la artista comienza a bajar las escaleras del escenario y de un momento a otro, rueda varios escalones; al terminar de caer alzó una mano en señal de que estaba bien.

Los usuarios consideraron que el vestido que llevaba pudo haber sido el causante de esta caída, ya que se enredó con los zapatos.

“Dios mío, ¿a quién se le ocurre bajar escaleras con ese edredón talla Kim encima? Por Dios”, “Es que se ponen unos trapos”, “Sorry, el vestido es muy complicado para bajar las escaleras. Qué Dios la cuide”, escribieron algunos usuarios.

Otros comentaron: “Dios del cielo, yo sé que se dio bien duro, hasta sentí esa caída yo misma, uuyy”, “Ay, Dios mío, esa caída fue tremenda, se ponen una ropa que no les permiten ver los pasos, espero esté bien”, “Crónica de una muerte anunciada… Sin terminar de leer y sin terminar de ver el video dije se cayó… Con todo ese trapo encima”.

La famosa no ha hecho ningún comentario al respecto de esta caída, lo que parece indicar que no presentó ningún inconveniente mayor.

En su cuenta en Instagram, la famosa solo se limitó a decir que la presentación que tuvo fue inolvidable: “Milán eres. Eres la fuerza que no tengo cuando me temo que no puedo hacerlo. Eres la ovación más larga. Eres la voz en mi voz. Sei. Seis noches. Más de 60 mil personas. Solo puedo inclinarme ante ti. Gracias”, dijo.

