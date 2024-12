Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de diciembre

Aventura en el Barclays Center

Los Reyes de la bachata, Aventura, traen de vuelta su gira “Cerrando Ciclos” a la ciudad este jueves 12 de diciembre. Conocidos por sus éxitos mundiales y su impacto en la música latina, esta histórica gira marcará la última vez que Romeo Santos y Aventura se unirán en el escenario, ofreciendo a los fanáticos una oportunidad única para revivir los éxitos que definieron una era en la bachata. En el Barclays Center a las 8:00 pm. Entradas: www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

ANNIE en el Madison Square Garden

El icónico musical ganador del Premio Tony, ANNIE, está de regreso en Nueva York esta temporada navideña por primera vez en una década con una presentación limitada en el Teatro del Madison Square Garden, desde ya hasta el 5 de enero, bajo la producción de Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment). La ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, Whoopi Goldberg, es parte del elenco como ‘Miss Hannigan’ a partir de esta semana y hasta el final de la temporada. “Amo el teatro, y en mi mente, no hay mejor manera de pasar las fiestas que volver al escenario”, dijo Whoopi Goldberg. ANNIE es un musical conmovedor que, durante generaciones, ha recordado al público que “mañana saldrá el sol”. Boletos e información disponible en: msg.com/ANNIE. o en la taquilla del teatro.

Cortesía: MSG Entertainment

Más Chamber Magic esta Navidad

Debido a la gran demanda y popularidad, Chamber Magic, el espectáculo de magia de salón aclamado por la crítica de Nueva York realizado por Steve Cohen, agregó presentaciones especiales los jueves este mes de diciembre en el icónico Lotte New York Palace Hotel. Conocida por su sofisticada combinación de elegancia e ilusiones asombrosas, Chamber Magic ha cautivado al público durante más de dos décadas. Los espectáculos adicionales se llevarán a cabo a las 8:00 pm los días 12, 19 y 26 de diciembre, complementando el programa regular de presentaciones de los viernes y sábados a las 7:00 pm y 9:30 pm. Desde lectura de la mente hasta juegos de manos que desafían la gravedad, la actuación de Steve Cohen está diseñada para asombrar y deleitar.El Lotte New York Palace está ubicado en el 455 Madison Ave. Boletos en: https://chambermagic.com.

Foto: Cortesía

Salsa con Arturo Ortiz en el Lincoln Center

El distinguido pianista y arreglista puertorriqueño Arturo Ortiz, quien ha realizado importantes contribuciones al mundo de la salsa y el jazz latino, se presenta este viernes en la serie de eventos VAYA! del Lincoln Center. Salga a la pista a bailar con la vibrante banda de Ortiz, Los Impostores, que está inspirada en las nostálgicas orquestas de salsa de los años 70 y 80, al tiempo que infunde influencias de la dinámica escena musical de la ciudad. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Presentación del libro “Un Inmigrante Astrólogo en Nueva York”

Este viernes 13 de diciembre se estará presentando en la librería comunitaria Barco de Papel (40-03 80th Street, Elmhurst, Queens) el escritor y actor peruano Carlos Anaya Mantilla para conversar sobre su último libro: “Un Inmigrante Astrólogo en Nueva York”, premiado recientemente con Mención de Honor y finalista en los pasados premios International Latino Book Awards, la premiación literaria más importante para libros latinos en los EEUU, en la categoria Mejor Autobiografía en Español. La obra narra la historia de un inmigrante latinoamericano y su lucha por adaptarse a un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva cultura, un nuevo idioma y el impacto que genera en él conocer a otros inmigrantes. El evento también contará con la presencia de la escritora y poeta Linda Morales Caballero, quien tendrá a cargo moderar el evento y sostendrá un diálogo con el autor acerca de su obra. El evento es gratuito y abierto al público. A las 7:00 pm. Más información llamando al 718-565-8283.

Festival del Panettone en Hunter’s Point

Del 13 al 15 de diciembre, el Festival Panettone de Nueva York regresa a The Piazza en Hunter’s Point South Park, trayendo una fusión de tradición, innovación y arte pastelero de clase mundial a la ciudad. El festival de este año contará con 16 renombrados pasteleros italianos y, por primera vez, cinco pasteleros estadounidenses. Los asistentes pueden disfrutar de clases en vivo para hacer panettone, un Santa Claus Village, presentaciones de música en vivo y una selección curada de panettone de célebres artesanos. El evento del año pasado recibió a más de 8.000 asistentes y vendió 15.000 Panettoni en un solo fin de semana. En The Piazza, Hunter’s Point South Park, 5241 Center Blvd, Long Island City. Más información: www.panettonenewyork.com.

Shutterstock

Mercado de Navidad Artesanal

La Platform by the James Beard Foundation celebrará el primer Platform Artisan Holiday Market. Solo por un día, este domingo 15 de diciembre, desde las 12:00 hasta las 4:00 pm, la Platform by JBF (ubicada dentro del Market 57 del Pier 57 en 25 11th Avenue) se transformará en un mercado de obsequios para los neoyorquinos y los entusiastas de la comida. Los compradores pueden explorar una variedad de productos artesanales de proveedores locales, con un enfoque en las empresas propiedad de mujeres, minorías y LGBTQ+ que aparecen dentro del espacio de la Plataforma y los proveedores permanentes de Market 57. Además, los asistentes pueden disfrutar de delicias y bebidas calientes de cortesía en un ambiente festivo con temática navideña. Más información:jamesbeard.org. Foto: Shutterstock

Shutterstock

Jessica Sherr es “Bette Davis”

Jessica Sherr regresa con su show “Bette Davis Ain’t For Sissies” este domingo 15 de diciembre. La actriz ha interpretado a la icónica Bette Davis en el escenario en más de 450 actuaciones en 30 estados y tres países durante casi 12 años. Sherr escribió este unipersonal en 2008, cuando la gente seguía diciéndole que se parecía a la actriz ganadora del Oscar y que “tenía ojos de Bette Davis”. El programa está dirigido por la ganadora de Drama Desk, Karen Carpenter. En The Triad Theater (158 W. 72nd St.). Boletos: https://www.triadnyc.com.

Cortesía

La Navidad de Mariah Carey en el Barclays Center

El próximo miércoles 17 de diciembre, Mariah Carey, la “Reina de la Navidad” y la artista femenina más vendida de todos los tiempos con más de 200 millones de discos vendidos, llega al Barclays Center con su majestuoso espectáculo navideño. Celebra los 30 años del álbum Merry Christmas y de la icónica canción “All I Want for Christmas Is You” en una mágica presentación que incluye sus clásicos navideños y éxitos que han liderado las listas. A las 7:30 pm. Boletos: https://www.barclayscenter.com.

AP

Igloos en THE ROOF

Los icónicos Igloos de The Roof están oficialmente de regreso en PUBLIC para la temporada festiva. Incluyen un menú renovado de fondues de chocolate y queso, tablas de embutidos de carne y queso, costillas, cacio e pepe, salmón a la plancha y más. Los iglús tienen capacidad para 10 personas y están preparados con velas, una hoguera y lujosas mantas de piel. Es el lugar perfecto para acurrucarse mientras se contempla las vistas de 360 grados más impresionantes de la ciudad. The Roof está ubicado en el 215 Chrystie St. Reservas:https://www.publichotels.com.

Cortesía

En Broadway: Death Becomes Her

Mucha diversión y risas ofrece el musical “Death Becomes Her”, una historia de fantasía donde dos mujeres venden su alma para ser más bellas y eternas. La actriz Madeline Ashton quiere mantener su belleza y relevancia, mientras que la autora Helen Sharp quiere vengarse de Madeline por haberle robado su prometido. Ambas recurren a Viola Van Horn, una mujer misteriosa que les ofrece una poción mágica que las unirá para siempre. La obra está dirigida y coreografiada por Christopher Gattelli, ganador del premio Tony, y protagonizada por Megan Hilty (Wicked, Smash), Jennifer Simard (Company, Disaster!), Christopher Sieber (Spamalot, Company) y la ganadora del premio Grammy Michelle Williams (Destiny’s Child, Chicago). En el Lunt-Fontanne Theatre (205 W 46th St). Boletos: https://tickets.broadwaydirect.com.

Fotos: Matthew Murphy y Evan Zimmerman. Crédito: Matthew Murphy y Evan Zimmerman

La agenda se publica todos los jueves.