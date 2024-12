Messi llegará a Fortnite con dos nuevas skins en el juego

MESSI x FORTNITE DROPS TOMORROW 🔥



• FULL BUNDLE: 2,800 V-Bucks

• 2 SKINS (1,800 & 1,500 VB)

• 2 EMOTES (One for 400 VB & One Built-In)

• 2 PICKAXES (800 VB Each)

• Info VIA @SpushFNBR pic.twitter.com/f0o6DMJlSi