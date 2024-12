Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 12 de diciembre

La jornada de fútbol prevista para este jueves 12 de diciembre se llevará a cabo una intensa jornada correspondiente a la UEFA Europa League con partidos de alto calibre, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

En total serán 17 encuentros con diferentes horarios y llenos de gran emoción entre algunos de los mejores equipos del viejo continente que se encuentran participando en este torneo y que harán todo lo posible para asegurar su clasificación a la próxima ronda y así aspirar convertirse en los nuevos campeones de la competencia.

Entre los duelos más interesantes de esta jornada del jueves se encuentra el del Ajax de Amsterdam vs Lazio de Italia, así como el Roma vs Sporting Braga, Viktoria Plzeň vs Manchester United y Rangers vs Tottenham Hotspur.

La Lazio se ubica en la segunda posición de la tabla de clasificación con un total de 13 puntos y buscará la victoria para intentar igualar a las 16 unidades del Athletic Club de España, equipo que ya derrotó este miércoles 2-0 al Fenerbahce.

Horarios y transmisión:

Hoffenheim vs FCSB: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Roma vs Sporting Braga: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

PAOK vs Ferencváros: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Olympiakos Piraeus vs Twente: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Malmö FF vs Galatasaray: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Ludogorets vs AZ: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Union Saint-Gilloise vs Nice: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Viktoria Plzeň vs Manchester United: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Ajax vs Lazio: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Slavia Praha vs Anderlecht: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Bodø / Glimt vs Beşiktaş: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Porto vs Midtjylland: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Elfsborg vs Qarabağ: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Olympique Lyonnais vs Eintracht Frankfurt: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Maccabi Tel Aviv vs Rīgas FS: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Rangers vs Tottenham Hotspur: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Real Sociedad vs Dynamo Kyiv: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Liga de México

Este jueves también se llevará a cabo el partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX entre las Águilas del Club América y los Rayados de Monterrey, instituciones que harán todo lo posible para poder quedarse con el título de campeón.

El América llega como principal favorito para quedarse con el título luego de superar 4-3 a la Máquina de Cruz Azul en la semifinal y quedarse a un solo paso de alcanzar el ansiado tricampeonato.

Este partido se llevará a cabo a las 21:00 horas (en el Este de los Estados Unidos) en el Estadio Cuauhtémoc, y se podrá ver a través de las plataformas de TUDN y ViX+.

