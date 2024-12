¿Carolina Sandoval le grita a su mamá, mientras graba un video?

Carolina Sandoval realizó hace unos días un live en donde parece haber perdido los papeles, porque sin querer, aparentemente, terminó por gritarle de mala manera, presuntamente a su mamá. El video, como era de suponer, ya se ha viralizado y hay muchos comentarios que destacan que esto, posiblemente, es una prueba que demuestra que las circunstancias y el tema de su separación con Nick Hernández sí la ha sobrepasado.

Las 10 noticias más sonadas de la farándula en 2024

Aquí el video en cuestión:

¿Qué dice Carolina Sandoval al gritar?

Se escucha que dice: “Ahora no me interrumpa nadie, coño, no me interrumpa nadie porque yo no interrumpí a nadie, estoy harta”. Previo a la supuesta interrupción, “La Venenosa dice: “Primero que nada, tengo a una hija que está sana”, más no termina la frase.

Lamentablemente, muchos creen que su mamá tal vez quería evitar que su hija siguiese construyendo castillos en el aire de cara a las redes sociales, cuando desde hace semanas ha quedado en evidencia que mucho de lo que ella ha querido presentar ha sido sólo fachada, porque felices no necesariamente eran.

Los comentarios al rededor de este video van en relación a que esta es la verdadera imagen de Carolina, al menos esto es lo que al parecer están pensando sus detractores: “Esa es la verdadera tipa lo otro es puro show”, “Ese es el temperamento que sospechaba de Carolina Sandoval. Con la separación está descontrolada”, “Así es ella realmente… Al esposo le deberían de dar un premio, al mas aguantador”.

Sigue Leyendo más de Carolina Sandoval aquí:

· Ex de Carolina Sandoval envía mensaje a su hija tras controversia

· Carolina Sandoval, en medio de su divorcio, está preparándose para publicar un nuevo libro

· Carolina Sandoval hace nuevas acusaciones en contra de su expareja Nick Hernández