Alicia Keys recibirá el Grammy 2025 al Impacto Global

Alicia Keys, una de las artistas más influyentes de su generación, será galardonada con el prestigioso premio Grammy al Impacto Dr. Dre Global. La Academia de la Grabación destacó que Keys será reconocida por su “impacto indeleble en el mundo” durante una ceremonia especial el próximo 30 de enero en Los Ángeles.

El premio, creado en honor al rapero y productor Dr. Dre, se otorga desde el año pasado a artistas cuya influencia trasciende el ámbito musical, abarcando contribuciones culturales, sociales y filantrópicas. “Alicia encarna todo lo que representa el premio Dr. Dre Global Impact: su arte no tiene límites, su apoyo inspira cambios significativos y su influencia ha moldeado profundamente la cultura”, expresó Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, en un comunicado.

Ganadora de 16 premios Grammy, Keys es reconocida no solo por su talento musical, sino también por su versatilidad y compromiso. Además de ser cantante, compositora y productora, es la fundadora de Keys Soulcare, una marca de cosméticos que promueve el bienestar integral. También es autora de libros exitosos, productora en cine, televisión y Broadway, y una voz activa en el activismo social.

La trayectoria de Keys se ha caracterizado por romper barreras y desafiar expectativas. Desde su debut con Songs in A Minor, que redefinió el soul contemporáneo, hasta su labor humanitaria, la artista ha usado su plataforma para abogar por la igualdad, la justicia social y el empoderamiento femenino. Su impacto no se limita al escenario, pues ha trabajado en iniciativas como Keep a Child Alive, que apoya a niños y familias afectados por el VIH/SIDA, y She Is The Music, un movimiento para promover la equidad de género en la industria musical.

El Grammy al Impacto Global fue otorgado por primera vez en 2023 a Jay-Z, quien durante su discurso criticó la falta de reconocimiento a Beyoncé en la categoría de mejor álbum del año. Este año, el homenaje a Keys reafirma la intención de la Academia de celebrar a artistas cuya influencia transforma el panorama cultural.

Con esta distinción, Alicia Keys se consolida no solo como una leyenda musical, sino como una figura que inspira cambios significativos en el mundo, dejando un legado que trasciende generaciones.

